Станіславу Боклану – 60: як виглядав противник Зеленського з серіалу "Слуга народу" в молодості

Популярний український актор Станіслав Боклан 12 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 60 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як артист виглядав у молодості і яким був його шлях до слави.

кадр серіалу "Слуга народу"

Станіслав Боклан народився 12 січня 1960 року в місті Брусилів на Житомирщині. Деякий час після народження сім'я жила там, а пізніше переїхала до Києва. У Станіслава Боклана є молодший брат – Микола Боклан, який також відомий як актор театру і кіно.

Цікаво, що після закінчення школи Станіслав і не збирався вчитися далі і відразу влаштувався працювати на завод, але одного разу товариш покликав його за компанію вступати до театрального вузу.

Станіслав Боклан в молодості 24smi.org

Не маючи жодної підготовки, Боклан не зміг скласти вступні іспити, але викладач, що приймав учнів, порадив йому повернутися через рік. Так він і вчинив, і в 1984 році Станіслав Боклан закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, а з 1984 по 1994 роки служив у Донецькому обласному російському драматичному театрі в Маріуполі.

З 1994 року Боклан – актор Київського академічного Молодого театру. Завдяки своїй фактурі, зовнішності і акторським здібностям актор заробив собі в театрі амплуа героя-коханця.

Станіслав Боклан у серіалі "Кріпосна"

Першу роль у кіно Станіслав Боклан зіграв в серіалі "Тарас Шевченко. Заповіт", наступними були фільм "Американський блюз" і серіали "Як гартувалася сталь", "Слід перевертня", "Лялька", "Право на захист".

У 2013 році актор зіграв кобзаря Івана Кочергу в історичній драмі Олеся Саніна "Поводир", що оповідає про подорож американського хлопчика та українського сліпого музиканта радянською Україною.

кадр серіалу "Слуга народу"

Одна з найвідоміших ролей Станіслава Боклана, яка принесла йому велику популярність, – роль прем'єр-міністра України Юрія Чуйко в серіалі "Слуга народа" (2015), лідера корупційної схеми, який за сюжетом був заарештований у прямому ефірі політичного ток-шоу.

Наприкінці 2017 року Боклан став членом журі шоу "Ліга сміху".

У 2019-му Станіслав Боклан з'явився на екранах в серіалах "Папік", "Кровна помста", "Інтереси", "Кріпосна".

Станіслав Боклан у серіалі "Папік"

Станіслав Боклан у серіалі "Папік"

Дружина Станіслава Боклана – Наталія Кленіна, з нею він познайомився в Київському Молодому театрі, коли вступив туди на службу. У Наталії на той час уже був за плечима шлюб, а від нього – син Кирило Думський.

Боклан виховав хлопчика як рідну дитину, є в родині артистів і спільна дочка Марія.

Станіслав Боклан та його дружина в театрі molodyytheatre.com

Прийомний син Станіслава Боклана Кирило Думський facebook.com/kirill.doomski

Дочка Станіслава Боклана Марія facebook.com/olga.stetiuha

Відзначимо, що після подій 2014 року в Криму і на Донбасі Станіслав Боклан вважає за краще працювати в Україні, відмовляючись від участі в російських проектах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю своєму другові, акторові Станіславу Боклану. Український президент відповів на багато питань, хоча спочатку планувалося, що з ним спілкуватимуться журналісти на масштабній прес-конференції.

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