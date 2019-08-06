Стало відомо про смерть знаменитої бізнеследі в Росії

6 серпня померла відома бізнеследі, легендарна фешндиректор ЦУМу, віцепрезидент ювелірної фірми Mercury Алла Вербер.

Про смерть 61-річної знаменитості повідомляє Peopletalk. "За інформацією наших інсайдерів, Аллу Вербер вчора госпіталізували в лікарню у Форте в Італії, а сьогодні її не стало. Приносимо співчуття усім близьким і рідним", – сказано у повідомленні.

За даними джерел Super, близьких до її сім'ї, Вербер померла після тривалої хвороби, яка спровокувала одночасну відмову всіх органів.

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Алла Вербер померла

Зазначимо, що у 2013 році в одному з інтерв'ю знаменитість розповідала, як перемогла рак. "Я хочу сказати людям, для чого я зробила це інтерв'ю. Для того, щоб всі зрозуміли, що, коли сідаєш навпроти лікаря, і лікар каже, що у тебе рак, – це не означає, що це кінець і твоє життя закінчилося. На самому початку думаєш лише про себе – тільки б вижити. Зараз, коли все вже позаду, шалено хочеться допомогти людям. Як завгодно. Не завжди тільки грошима можна допомогти", – казала вона.

Алла Вербер у Туреччині instagram/verberalla

Про рак крові третьої стадії Вербер дізналася напередодні свого 50-річчя. Довгий час вона відчувала нездужання, але боялася проходити обстеження.

"Коли діагноз був поставлений, депресія була страшна. Плакала. Всі плачуть. Неможливо не плакати", – також розповідала вона.

Алла Вербер instagram/verberalla

Алла Вербер instagram/verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня стало відомо про смерть музиканта Віллі Токарєва. За попередніми даними, за пару тижнів до цього музикант потрапив до лікарні через рак.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні статки.

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