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22 квітня • оновлено в 17:57
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Стало відомо, чим лікують онкохвору Заворотнюк

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Онкохвору російську актрису Анастасію Заворотнюк, яку виписали з лікарні, лікують препаратом "Keytruda", вартість якого сягає 155 тисяч рублів за ампулу.

Ліки має безліч побічних ефектів і застосовується довічно, пише "Комсомольская правда".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

"Ну не знаю, які там у Заворотнюк таблетки. Але у нас зареєстрований препарат виробництва Ірландії, і він випускається в ампулах. Кейтруда впливає на активацію імунних клітин, які повинні боротися з пухлиною. Показів у нього безліч, одне з головних - меланома", - каже лікар-онколог, доктор медичних наук Ігор Долгополов.

Ліки мають побічні ефекти. Долгополов також зазначив, що препарат не варто застосовувати разом з хіміотерапією.

"Можуть розвинутися аутоімунні захворювання, гепатити і так далі. Як і від будь-яких інших препаратів, які ламають організм і йдуть проти природи. Якщо ви думаєте, що це з розряду, умовно, вітамінів або тих медикаментів, які зазвичай виписують при застуді, ви помиляєтеся. Це дуже серйозні ліки, яке дійсно впливають на організм. Завжди є рівнозначна ціна, яку за лікування доводиться платити своїм здоров'ям", - додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
рак шоу-бизнес
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