Американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.
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Про це артистка розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Twitter. За її словами, хворобу підтвердив тест ще два тижні тому після появи перших симптомів.
"Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсон і у мене з'явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів, і результат мого тесту був позитивним", – написала Pink.
Співачка Pink заразилася коронавірусом
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Потім співачка і її сім'я два тижні залишалися вдома і слідували вказівкам лікарів.
"Всього пару днів назад ми провели повторний тест, і зараз, на щастя, результат був негативним", – поділилася вона.
Виконавиця перевела мільйон доларів у фонди допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19, подякувала медикам і попросила людей залишатися вдома.
(1 of 2) ❤️ pic.twitter.com/giodqm0PWf- P! Nk (@Pink) April 4, 2020
(2 of 2) pic.twitter.com/miIDZYLnPq- P! Nk (@Pink) April 4, 2020
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі виявили коронавірус у міністра охорони здоров'я Яакова Ліцмана і його дружини.
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