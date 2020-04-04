Американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.

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Про це артистка розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Twitter. За її словами, хворобу підтвердив тест ще два тижні тому після появи перших симптомів.

"Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсон і у мене з'явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів, і результат мого тесту був позитивним", – написала Pink.

Співачка Pink заразилася коронавірусом fakty.com.ua

Потім співачка і її сім'я два тижні залишалися вдома і слідували вказівкам лікарів.

"Всього пару днів назад ми провели повторний тест, і зараз, на щастя, результат був негативним", – поділилася вона.

Виконавиця перевела мільйон доларів у фонди допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19, подякувала медикам і попросила людей залишатися вдома.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі виявили коронавірус у міністра охорони здоров'я Яакова Ліцмана і його дружини.

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