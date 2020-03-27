Скинула 40 кг і стала блондинкою: як Поліна Гагаріна змінилася з часів "Фабрики зірок"

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна 27 березня відзначає свій день народження. Так, їй виповнюється 33 роки.

Не секрет, що відомою Гагаріна стала після перемоги в проекті "Фабрика зірок-2" 2003 року. Однак з тих пір артистка кардинально змінилася. Як – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Поліна Гагаріна після схуднення wikipedia.org

Поліна Гагаріна народилася 27 березня 1987 року в Москві. Багатьом вона запам'яталася як пухкенька шатенка з "Фабрики зірок".

Але сьогодні Поліна Гагаріна виглядає кардинально інакше – тоненька, струнка і світловолоса.

Так, після народження сина 2007 року співачка схудла на 40 кілограмів за шість місяців, сівши на жорстку дієту. За рекомендацією дієтолога, Поліна Гагаріна вранці їла довгі вуглеводи (каші), вдень білок з клітковиною, ввечері теж білок.

Поліна Гагаріна до схуднення Pinterest

Поліна Гагаріна до і після схуднення Pinterest

Поліна Гагаріна після і до схуднення REUTERS

"Чергувати: день їм лише рис, другий день – курку, третій – лише овочі або легкий овочевий супчик. Причому суворо до шостої вечора! Спочатку було важко, весь час мучив голод, а потім я втягнулася. Мені навіть стало подобатися стежити за харчуванням, підбирати продукти для свого раціону", – розповіла співачка в інтерв'ю Андрію Малахову в передачі "Пусть говорят" 2015 року.

Але найголовнішим, завдяки чому Гагаріна сильно схудла, були великі фізичні навантаження в Школі-студії МХАТ, де вона тоді навчалася.

Поліна Гагаріна до схуднення, з першим чоловіком instagram.com/gagara1987

Поліна Гагаріна до схуднення, з першим чоловіком instagram.com/gagara1987

"Кожен день по три години сценічний рух, фехтування, потім – клас драматичного танцю з Аллою Сігаловою, після якого ми всі буквально виповзали зі студії зовсім знесиленими. Саме через ці навантаження у мене пропало грудне молоко. Андрія я погодувала лише місяць, а потім перевела на штучне вигодовування. Загалом, за півроку я втратила 30 кілограмів. А потім ще 10 різко пішли. Я буквально здулася!", – поділилася вона.

"А оскільки це збіглося в часі з тим, що я перефарбувалася на блондинку, було відчуття, що фарба проникла до мого організму і розчинила зайві кілограми. Так моя вага впав до позначки "47" і більше не росте. Сталася якась перебудова організму", – зізналася Гагаріна, зріст якої – 164 см.

Поліна Гагаріна після схуднення з другим чоловіком instagram.com/gagara1987

Поліна Гагаріна після схуднення з другим чоловіком instagram.com/gagara1987

Про те, чому співачка вирішила стати блондинкою, Гагаріна якось розповіла в інтерв'ю 7days.ru:

"Напоумив мене стиліст Олександр Шевчук. Якось ми опинилися з ним в сусідніх кріслах у літаку. Розговорилися, що називається, "за життя", і він сказав: "Не бійся все поміняти". – "Легко говорити... А коли не знаєш навіть, з чого почати?" – знизала плечима я. "Так з дрібниць – хоча б з зачіски! Бачу тебе шикарною блондинкою, а нове красиве життя до іміджу додасться. Якщо наважишся – телефонуй". Одного прекрасного дня я так і зробила".

Поліна Гагаріна після схуднення instagram.com/gagara1987

Поліна Гагаріна після схуднення instagram.com/gagara1987

Поліна Гагаріна після схуднення instagram.com/gagara1987

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував найспекотніші фото ведучої "Х-Фактора" Дар'ї Трегубової.

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