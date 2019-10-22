"Симптоми дуже схожі": лікар розповів, із чим могли сплутати смертельну хворобу Заворотнюк

Лікарі часто плутають рак мозку, з яким бореться актриса Анастасія Заворотнюк, з остеохондрозом та призначають симптоматичне лікування.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Московському комсомольцю" старший науковий співробітник нейрохірургічного відділення Національного медичного дослідницького центру онкології ім. Н.Н.Блохина МОЗ РФ Володимир Альошин.

"На жаль, нерідкі випадки, коли лікарі первинної ланки довгий час лікують у пацієнтів із пухлинами остеохондроз, який іноді дає схожу симптоматику", – сказав лікар.

Анастасія Заворотнюк МК

За його словами, діагностику в такому випадку, потрібно починати із МРТ з контрастним підсиленням. Хоча далеко не кожного пацієнта з головним болем і нудотою направляють на таку процедуру.

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"Основні симптоми злоякісних новоутворень головного мозку – головний біль, нудота, блювота, напади, слабкість в руці або нозі. Людина здається придуркуватою, та багато хто думає, що у неї психічні симптоми, – а у неї росте велика пухлина", – додав онколог.

Він також уточнив, що рак мозку у світі лікувати ще не навчилися, хоча медики можуть продовжити життя хворого на роки.

Анастасія Заворотнюк - рак Фото: bzns.media

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, зараз Заворотнюк лікується в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці. Лікування там коштує близько 100 тисяч рублів на добу.

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