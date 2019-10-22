"Симптоми дуже схожі": лікар розповів, із чим могли сплутати смертельну хворобу Заворотнюк

Лікарі часто плутають рак мозку, з яким бореться актриса Анастасія Заворотнюк, з остеохондрозом та призначають симптоматичне лікування.
Таку думку висловив в інтерв'ю "Московському комсомольцю" старший науковий співробітник нейрохірургічного відділення Національного медичного дослідницького центру онкології ім. Н.Н.Блохина МОЗ РФ Володимир Альошин.
"На жаль, нерідкі випадки, коли лікарі первинної ланки довгий час лікують у пацієнтів із пухлинами остеохондроз, який іноді дає схожу симптоматику", – сказав лікар.
Анастасія Заворотнюк
МК
За його словами, діагностику в такому випадку, потрібно починати із МРТ з контрастним підсиленням. Хоча далеко не кожного пацієнта з головним болем і нудотою направляють на таку процедуру.
"Основні симптоми злоякісних новоутворень головного мозку – головний біль, нудота, блювота, напади, слабкість в руці або нозі. Людина здається придуркуватою, та багато хто думає, що у неї психічні симптоми, – а у неї росте велика пухлина", – додав онколог.
Він також уточнив, що рак мозку у світі лікувати ще не навчилися, хоча медики можуть продовжити життя хворого на роки.
Анастасія Заворотнюк - рак
Фото: bzns.media
Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, зараз Заворотнюк лікується в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці. Лікування там коштує близько 100 тисяч рублів на добу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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