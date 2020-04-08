Схудла на 45 кг: 67-річна Олена Степаненко після розлучення з Петросяном сильно змінилася

Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко 8 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 67 років.

Як відомо, після гучного розлучення з Петросяном артистка сильно змінилася: вона дуже схудла, а також змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Олена Степаненко виглядає зараз і якою вона була в молодості.

Олена Степаненко до розлучення instagram.com/krivoezerkalo

Олена Степаненко народилася 8 квітня 1953 року в Сталінграді (нині Волгоград). Закінчила ГІТІС, була актрисою Московського театру естради, знімалася в кіно.

74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.

З ним Степаненко грала в театрі і естрадних гумористичних виступах.

Олена Степаненко і Євген Петросян Pinterest

Після розлучення з Петросяном гумористка довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз Олена Степаненко вже активно виступає. А 12 квітня на телеканалі "Росія 1" стартує її шоу "Ще не вечір", де артистка на власному прикладі доведе, що життя можна почати з чистого аркуша у будь-якому віці.

На свіжих фото гумористки помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає більш молодим.

Олена Степаненко зараз "Росія 1"

Олена Степаненко і Ольга Бузова instagram.com/buzova86

За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.

Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.

Олена Степаненко після схуднення instagram.com/morecelebrities.ru

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

А так Олена Степаненко виглядала в молодості:

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості instagram.com/ryazanov.sergei

Олена Степаненко в молодості instagram.com/petrosyanevgeny

Олена Степаненко в молодості Pinterest

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