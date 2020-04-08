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8 квітня • оновлено в 06:35
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Схудла на 45 кг: 67-річна Олена Степаненко після розлучення з Петросяном сильно змінилася

2.5т
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Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко 8 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 67 років.

Як відомо, після гучного розлучення з Петросяном артистка сильно змінилася: вона дуже схудла, а також змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Олена Степаненко виглядає зараз і якою вона була в молодості.

Олена Степаненко до розлучення

Олена Степаненко до розлучення

instagram.com/krivoezerkalo

Олена Степаненко народилася 8 квітня 1953 року в Сталінграді (нині Волгоград). Закінчила ГІТІС, була актрисою Московського театру естради, знімалася в кіно.

74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.

З ним Степаненко грала в театрі і естрадних гумористичних виступах.

Олена Степаненко і Євген Петросян

Олена Степаненко і Євген Петросян

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Після розлучення з Петросяном гумористка довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз Олена Степаненко вже активно виступає. А 12 квітня на телеканалі "Росія 1" стартує її шоу "Ще не вечір", де артистка на власному прикладі доведе, що життя можна почати з чистого аркуша у будь-якому віці.

На свіжих фото гумористки помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає більш молодим.

Олена Степаненко зараз

Олена Степаненко зараз

"Росія 1"

Олена Степаненко і Ольга Бузова

Олена Степаненко і Ольга Бузова

instagram.com/buzova86

За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.

Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

instagram.com/morecelebrities.ru

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

А так Олена Степаненко виглядала в молодості:

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості

instagram.com/ryazanov.sergei

Олена Степаненко в молодості

Олена Степаненко в молодості

instagram.com/petrosyanevgeny

Олена Степаненко в молодості

Олена Степаненко в молодості

Pinterest

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Блог шоубіз родина
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Теги
схуднення день народження люди шоу-бизнес шоу Новини Росії актриса скандали розлучення
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