Схудла на 45 кг: 67-річна Олена Степаненко після розлучення з Петросяном сильно змінилася

Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко 8 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 67 років.
Як відомо, після гучного розлучення з Петросяном артистка сильно змінилася: вона дуже схудла, а також змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Олена Степаненко виглядає зараз і якою вона була в молодості.
Олена Степаненко до розлучення
instagram.com/krivoezerkalo
Олена Степаненко народилася 8 квітня 1953 року в Сталінграді (нині Волгоград). Закінчила ГІТІС, була актрисою Московського театру естради, знімалася в кіно.
74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.
З ним Степаненко грала в театрі і естрадних гумористичних виступах.
Олена Степаненко і Євген Петросян
Після розлучення з Петросяном гумористка довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз Олена Степаненко вже активно виступає. А 12 квітня на телеканалі "Росія 1" стартує її шоу "Ще не вечір", де артистка на власному прикладі доведе, що життя можна почати з чистого аркуша у будь-якому віці.
На свіжих фото гумористки помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає більш молодим.
Олена Степаненко зараз
"Росія 1"
Олена Степаненко і Ольга Бузова
instagram.com/buzova86
За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.
Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.
Олена Степаненко після схуднення
instagram.com/morecelebrities.ru
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Взагалі обіцяного три роки чекають ... Я вклався за два 😂 На зйомці з красивою жінкою і блискучої актрисою. Людина, з яким завжди тепло ... Нарешті- то подарував свою книгу. Іноді і жінки отримують подарунки на 23 лютого ... 😘👛👓👒🧤 # книга # подарунок # жінка # 8марта # деньподругзащітніковотечества
Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:
Олена Степаненко до схуднення
Олена Степаненко до схуднення
Олена Степаненко до схуднення
А так Олена Степаненко виглядала в молодості:
Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості
instagram.com/ryazanov.sergei
Олена Степаненко в молодості
instagram.com/petrosyanevgeny
Олена Степаненко в молодості
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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