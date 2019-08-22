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"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом

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Примадонна російської естради Алла Пугачова викликала ажіотаж шанувальників літнім знімком з донькою Лізою.

Артистка показала ноги в шортах, а Єлизавета позувала в яскравій жовтій спідниці. Відповідне фото опубліковано в Instagram-акаунті дівчинки.

"Нарешті-то літо повернулося", – підписана яскрава фотографія, на якій мама з донькою посміхаються перед камерою.

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Шанувальники в коментарях залишили масу захоплених відгуків, зазначивши, що Алла Борисівна з Лізою виглядають приголомшливо. Але деякі все ж порадили носити штани.

"Гарне фото, якби не ноги, вже треба штани", "Красуні", "Які ви милі", "Стиляшкі", "Обидві гарні", "Повний захоплення", "Королева і принцеса", – відреагували користувачі.

"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом
"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом
"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом
"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом
"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом
"Штани пора носити вже": Пугачова викликала суперечки молодіжним виглядом

Алла Пугачова з Лізою

Алла Пугачова з Лізою

instagram / elizaveta_galkinaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися раритетні фотографії Пугачової, які були зроблені в 1999 році для журналу Vogue.

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Особи
Алла Пугачова Ліза Галкіна
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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