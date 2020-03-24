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24 березня • оновлено в 08:10
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Самойлова зробила несподівану заяву після скандалу з Джиганом

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Зірка Instagram Оксана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, заявила, що тепер вона буде думати тільки про себе й дітей.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, вчора, 23 березня, Оксана опублікувала новий пост з фотографією всіх своїх дітей. Знімок Самойлова супроводила несподіваним підписом:

"Ми нарешті вдома. Цей момент я, звичайно, уявляла собі зовсім по-іншому. Але треба звикати до нової реальності. Зараз мені потрібно думати тільки про себе і про дітей, намагатися жити звичним для себе й малюків життям і бути колишньою веселою мамою. Діти не винні, вони не повинні страждати від вчинків дорослих".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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