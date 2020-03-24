Самойлова зробила несподівану заяву після скандалу з Джиганом

Зірка Instagram Оксана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, заявила, що тепер вона буде думати тільки про себе й дітей.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Так, вчора, 23 березня, Оксана опублікувала новий пост з фотографією всіх своїх дітей. Знімок Самойлова супроводила несподіваним підписом:

"Ми нарешті вдома. Цей момент я, звичайно, уявляла собі зовсім по-іншому. Але треба звикати до нової реальності. Зараз мені потрібно думати тільки про себе і про дітей, намагатися жити звичним для себе й малюків життям і бути колишньою веселою мамою. Діти не винні, вони не повинні страждати від вчинків дорослих".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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