Реп, стендап, YouTube: в Кабміні придумали, як рекламувати українську мову

Уповноважена з захисту державної мови Тетяна Монахова виступила на круглому столі на тему: "Мова об'єднує, різноманітність збагачує" з ініціативою за поширення україномовного контенту в культурній сфері, щоб зробити українську мову престижною і цікавою.

Так, омбудсмен зазначила, що державна мова повинна звучати в репі, гуморі, а саме стендапах, а також молодіжних соціальних мережах і сервісах, пише "Інтерфакс-Україна".

АиФ-Україна

"До того часу, поки українська мова не поширитися на всі сфери, не тільки суспільного, життя, до того часу, поки в Україні не буде нормальної реп-культури українською мовою, якісного репу українською мовою, молодь сидить в YouTube, і поки не буде стендаперів і коміків українською мовою, популярних YouTube-каналів, до того часу ми залишимося в такому стані, коли закон про мову регулює суспільні сфери", – резюмувала Монахова.

Вона також підкреслила, що виступає за те, щоб українська мова була престижною, вигідною і цікавою.

"За цими трьома меркантильними причинами мову можна буде "просунути", як каже молодь, в Україні", – підкреслила уповноважена із захисту державної мови.

Відзначимо, 21 лютого в Україні відзначається Міжнародний день рідної мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в київському метро розгорівся скандал через українську мову. До письменника Богдана Логвиненка почали чіплятися невідомі, стверджуючи, що українською мовою "навіть в селах не розмовляють".

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