Головна Новини
21 лютого • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Реп, стендап, YouTube: в Кабміні придумали, як рекламувати українську мову

1.1т
Читати матеріал російською

Уповноважена з захисту державної мови Тетяна Монахова виступила на круглому столі на тему: "Мова об'єднує, різноманітність збагачує" з ініціативою за поширення україномовного контенту в культурній сфері, щоб зробити українську мову престижною і цікавою.

Так, омбудсмен зазначила, що державна мова повинна звучати в репі, гуморі, а саме стендапах, а також молодіжних соціальних мережах і сервісах, пише "Інтерфакс-Україна".

У Кабміні придумали, як рекламувати українську мову

АиФ-Україна

"До того часу, поки українська мова не поширитися на всі сфери, не тільки суспільного, життя, до того часу, поки в Україні не буде нормальної реп-культури українською мовою, якісного репу українською мовою, молодь сидить в YouTube, і поки не буде стендаперів і коміків українською мовою, популярних YouTube-каналів, до того часу ми залишимося в такому стані, коли закон про мову регулює суспільні сфери", – резюмувала Монахова.

Новини
"З цим потрібно щось робити": одесит шокував мережу постом про українську мову

Вона також підкреслила, що виступає за те, щоб українська мова була престижною, вигідною і цікавою.

"За цими трьома меркантильними причинами мову можна буде "просунути", як каже молодь, в Україні", – підкреслила уповноважена із захисту державної мови.

Відзначимо, 21 лютого в Україні відзначається Міжнародний день рідної мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в київському метро розгорівся скандал через українську мову. До письменника Богдана Логвиненка почали чіплятися невідомі, стверджуючи, що українською мовою "навіть в селах не розмовляють".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
Закон про мови
Теги
Кабінет Міністрів України українська мова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Чувакi, цэ рэпчiк
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги