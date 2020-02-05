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7 лютого • оновлено в 09:27
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Ратаковскі показала тіло у прозорій білизні: гаряче відео

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Американська популярна модель і акторка Емілі Ратаковскі показала відео зі зйомок своєї нової відвертої фотосесії.

У короткому ролику, опублікованому на сторінці Ратаковскі в Instagram, 28-річна модель позує біля світлої стіни практично голою – у прозорому чорному боді, прикривши груди рукою (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

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Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото

Це бекстейдж з фотосесії нової колекції жіночої натільної білизни Sheer Dot Collection від бренду Ратаковскі Inamorata, випущеної у четвер, 30 січня.

У лінійці чотири моделі з тонкої чорної сіточки в горошок: боді Greenwich без рукавів, бралет Carmine, а також два види трусиків – Chrystie і стрінги Madison. Коштують новинки від 32 до 65 доларів.

Емілі Ратаковскі у пікантній фотосесії для своєї нової колекції нижньої білизни

Емілі Ратаковскі у пікантній фотосесії для своєї нової колекції нижньої білизни

instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі показала відверте боді від Inamorata

Емілі Ратаковскі показала відверте боді від Inamorata

instagram.com/emrata

Sunday mornings in the Greenwich Bodysuit

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі раніше вже викладала відверті знімки в новій білизні свого бренду. Тоді модель викликала ажіотаж оголеними сідницями.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
Мода Краса шоу-бизнес фотосессія фотографии
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