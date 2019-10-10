"Просто помоліться!" Відомий співак зробив заяву щодо Заворотнюк

Популярний російський співак Стас Михайлов зажадав від громадськості припинити всі спекуляції щодо хвороби актриси Анастасії Заворотнюк і порадив усім молитися.

Про це він написав на своїй персональній сторінці в Instagram, уточнивши, що для родичів зірки серіалу "Моя прекрасна няня" і без того зараз важко.

Анастасія Заворотнюк utro.ru

"Я – людина далека від усього, що відбувається у ЗМІ та інтернеті. Але, цього разу, інформація досягла й мого поля зору. Анастасія Заворотнюк, її життя й здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої брехні, пересмикування фактів і спекуляції на імені артистки. Зупиніться, люди! Просто помоліться за здоров'я Насті", – відреагував артист.

Він також порадив тим, хто хоче знати достовірну інформацію про стан актриси, читати новини на спеціальній сторінці в Instagram, яку було створено спеціального для того, щоб в мережі не спекулювали на хворобі зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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