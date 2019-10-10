Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Просто помоліться!" Відомий співак зробив заяву щодо Заворотнюк

15.1т Читати матеріал російською

Популярний російський співак Стас Михайлов зажадав від громадськості припинити всі спекуляції щодо хвороби актриси Анастасії Заворотнюк і порадив усім молитися.

Про це він написав на своїй персональній сторінці в Instagram, уточнивши, що для родичів зірки серіалу "Моя прекрасна няня" і без того зараз важко.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

utro.ru

"Я – людина далека від усього, що відбувається у ЗМІ та інтернеті. Але, цього разу, інформація досягла й мого поля зору. Анастасія Заворотнюк, її життя й здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої брехні, пересмикування фактів і спекуляції на імені артистки. Зупиніться, люди! Просто помоліться за здоров'я Насті", – відреагував артист.

Новини
"Це буде її останнє інтерв'ю": ЗМІ розповіли про відео із хворою на рак Заворотнюк

Він також порадив тим, хто хоче знати достовірну інформацію про стан актриси, читати новини на спеціальній сторінці в Instagram, яку було створено спеціального для того, щоб в мережі не спекулювали на хворобі зірки.

Я - людина далекий від усього, що відбувається в ЗМІ та інтернеті ... Але, в цей раз, інформація досягла і мого поля зору. В даний час Анастасія Заворотнюк, її життя і здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої неправди, перекручування фактів і спекуляції на імені артистки ... Зупиніться, люди ... Просто помоліться за здоров'я Насті! Тим, хто хоче знати достовірну інформацію, рекомендую підписатися на цю сторінку: @podderzhka_azavorotnyuk # АнастасіяЗаворотнюк # протівлжівсмі

Публікація від Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Анастасія Заворотнюк Стас Михайлов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес хвороба рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel