"Просто помоліться!" Відомий співак зробив заяву щодо Заворотнюк

Популярний російський співак Стас Михайлов зажадав від громадськості припинити всі спекуляції щодо хвороби актриси Анастасії Заворотнюк і порадив усім молитися.
Про це він написав на своїй персональній сторінці в Instagram, уточнивши, що для родичів зірки серіалу "Моя прекрасна няня" і без того зараз важко.
Анастасія Заворотнюк
utro.ru
"Я – людина далека від усього, що відбувається у ЗМІ та інтернеті. Але, цього разу, інформація досягла й мого поля зору. Анастасія Заворотнюк, її життя й здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої брехні, пересмикування фактів і спекуляції на імені артистки. Зупиніться, люди! Просто помоліться за здоров'я Насті", – відреагував артист.
Він також порадив тим, хто хоче знати достовірну інформацію про стан актриси, читати новини на спеціальній сторінці в Instagram, яку було створено спеціального для того, щоб в мережі не спекулювали на хворобі зірки.
Я - людина далекий від усього, що відбувається в ЗМІ та інтернеті ... Але, в цей раз, інформація досягла і мого поля зору. В даний час Анастасія Заворотнюк, її життя і здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої неправди, перекручування фактів і спекуляції на імені артистки ... Зупиніться, люди ... Просто помоліться за здоров'я Насті! Тим, хто хоче знати достовірну інформацію, рекомендую підписатися на цю сторінку: @podderzhka_azavorotnyuk # АнастасіяЗаворотнюк # протівлжівсмі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал