Однокласники й колеги актриси Анастасії Заворотнюк відповіли на питання журналістів про зірку серіалу "Моя прекрасна няня", у якій, за повідомленнями ЗМІ, рак мозку.

У коментарі виданню "МК" однокласник зірки Андрій повідомив, що в дитинстві вона мала крутий характер та була середньою з успішності у школі.

"Я вчився з нею кілька років в одному класі, потім вона перейшла до іншої школи. Багато астраханців за неї переймаються. В початковій школі Настя була звичайною, може, більше забіякою за інших дівчаток. Відмінниця – точно не про неї, скоріше, середнячок. Акторкою вона збиралася ставати вже у старших класах. Вона ніколи нічим не хворіла, була дуже спритною, відрізнялася активністю, енергійністю, діловитістю. Та й в Москві швидко освоїлася! У неї особливих протеже не було, тому для провінціалки вона дуже непогано влаштувалася", – згадав Андрій.

Новини Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк

У свою чергу, колеги Заворотнюк були в люті від розпитувань журналістів щодо її стану.

"Ви мракобіси! Вам же сказали, не лізьте в сім'ю! Вам такої ж долі побажати? У мене рука легка! До церкви зверніться! До сатанинської. Поставте себе на місце Насті й задумайтеся над зміною роботи. Родина Насті вас просить не чіпати їх! А ви, як шакали, висаджуєте їм мозок і доводите до істерик. Вам робити немає чого? По-моєму, розмову закінчено", – відповів режисер і актор Олексій Кірющенко.

Олексій Кірющенко і Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

У селі Велике Свінор'є розповіли, що не бачили членів сім'ї Анастасії вже давно. "Ви зрозумійте, що вони не гуляють вулицею! В них закрите котеджне селище, та їх ніхто не бачить. У нас тільки Буйнов вільно гуляє й спілкується з усіма. Так, ми знаємо про проблему Заворотнюк, але ніякої інформації немає, хоч і живемо поруч. Крекшіно і Свинор'є майже одне й те ж", – розповів місцевий житель.

А парафіяни церкви, до якої ходила мама Заворотнюк Валентина Борисівна, повідомили журналістам, що моляться за неї. "У людей горе. Нам не байдужа вона, тому ми молимося про неї. Ось і все", – відзначили віруючі.

Анастасія Заворотнюк Cosmo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

А 11 жовтня з'явилася інформація, що вона не реагує на навколишнє оточення і майже постійно спить.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!