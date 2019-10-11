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11 жовтня • оновлено в 17:25
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"Мракобіси, до церкви сходіть!" Колеги Заворотнюк сказилися через запитання ЗМІ про актрису

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Однокласники й колеги актриси Анастасії Заворотнюк відповіли на питання журналістів про зірку серіалу "Моя прекрасна няня", у якій, за повідомленнями ЗМІ, рак мозку.

У коментарі виданню "МК" однокласник зірки Андрій повідомив, що в дитинстві вона мала крутий характер та була середньою з успішності у школі.

"Я вчився з нею кілька років в одному класі, потім вона перейшла до іншої школи. Багато астраханців за неї переймаються. В початковій школі Настя була звичайною, може, більше забіякою за інших дівчаток. Відмінниця – точно не про неї, скоріше, середнячок. Акторкою вона збиралася ставати вже у старших класах. Вона ніколи нічим не хворіла, була дуже спритною, відрізнялася активністю, енергійністю, діловитістю. Та й в Москві швидко освоїлася! У неї особливих протеже не було, тому для провінціалки вона дуже непогано влаштувалася", – згадав Андрій.

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У свою чергу, колеги Заворотнюк були в люті від розпитувань журналістів щодо її стану.

"Ви мракобіси! Вам же сказали, не лізьте в сім'ю! Вам такої ж долі побажати? У мене рука легка! До церкви зверніться! До сатанинської. Поставте себе на місце Насті й задумайтеся над зміною роботи. Родина Насті вас просить не чіпати їх! А ви, як шакали, висаджуєте їм мозок і доводите до істерик. Вам робити немає чого? По-моєму, розмову закінчено", – відповів режисер і актор Олексій Кірющенко.

Олексій Кірющенко і Анастасія Заворотнюк

Олексій Кірющенко і Анастасія Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

У селі Велике Свінор'є розповіли, що не бачили членів сім'ї Анастасії вже давно. "Ви зрозумійте, що вони не гуляють вулицею! В них закрите котеджне селище, та їх ніхто не бачить. У нас тільки Буйнов вільно гуляє й спілкується з усіма. Так, ми знаємо про проблему Заворотнюк, але ніякої інформації немає, хоч і живемо поруч. Крекшіно і Свинор'є майже одне й те ж", – розповів місцевий житель.

А парафіяни церкви, до якої ходила мама Заворотнюк Валентина Борисівна, повідомили журналістам, що моляться за неї. "У людей горе. Нам не байдужа вона, тому ми молимося про неї. Ось і все", – відзначили віруючі.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Cosmo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак хвороба чутки скандали
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