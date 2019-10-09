"Максимум 48 годин": лікар дав невтішний прогноз про хворобу Заворотнюк

Відомій актрисі Анастасії Заворотнюк не допоможе реабілітація, якщо лікарі не встигли зупинити параліч протягом 48 годин.

Таку думку висловила фахівець із паліативної допомоги онкологічного інституту Герцена Гузель Абузарова в коментарі виданню Teleprogramma.pro.

"Якщо при онкології паралізація тільки починається, але швидкими заходами терапевт може допомогти. Але діяти потрібно дуже швидко, так як часу обмаль – максимум 48 годин. Паралізації можна зупинити тільки з появою найперших ознак. Якщо вона все-таки трапилася, то пацієнт буде лежачим", – зазначила експерт.

Анастасія Завортнюк mignews.com

За її словами, якщо інформація про параліч у Заворотнюк вірна, то можна розраховувати виключно на паліативну допомогу.

"Реабілітація сприяє відновленню пацієнта, після чого він живе ще багато років. Паліативна допомога – це догляд у кінці життя. Це не лікування основного захворювання. Паліативна допомога може включати вправи для діючої частини організму, але не відновити втрачені функції", – уточнила вона.

Анастасія Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що Заворотнюк виписали з приватної лікарні та відправили на лікування до реабілітаційноъ клініки, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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