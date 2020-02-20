Пост Притули про Героїв Майдану зворушив українців

Український шоумен, ведучий Сергій Притула в День Небесної Сотні 20 лютого попросив вибачення у свого земляка Устима Голоднюка, який загинув на Майдані.

Відповідний пост з'явився на сторінці екскандидата в депутати у Facebook. Через три години після публікації повідомлення зібрало більше 7,9 тисяч лайків і сотні репостів.

"Прости, Устиме! Неба таки впало. Тільки не там, де чекали!" – написав Притула, очевидно, маючи на увазі скандал навколо евакуації українців із Китаю.

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"Сьогодні Україна захворіла. Її вразив вірус байдужості, неповноцінності і зла", "Так, впало. Українці перекривають дорогу в лікарню евакуйованим українцям із Китаю. Це що? Де підтримка, де єдність і допомога? Відчуття, що це якийсь голлівудський трилер зі скаженими людьми. Це сором на весь світ", "Дуже соромно перед полеглими за сьогоднішнє середньовіччя", – відповіли шоумену в коментарях.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Додамо, Устим Голоднюк народився 12 серпня 1994 року в місті Збараж Тернопільської області. З цього ж міста родом Сергій Притула.

Голоднюк просив кричати "Небо падає" в разі небезпеки на Майдані, щоб не налякати людей, але дати йому з хлопцями сигнал, що потрібна допомога.

Він був убитий пострілом у голову 20 лютого 2014 року.

Устим Голоднюк depo.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україну з китайського міста Ухань через коронавірус у четвер, 20 лютого, евакуювали громадян, які проживали в 16 областях нашої країни.

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