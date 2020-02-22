Повністю гола Астаф'єва захопила мережу формами

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками з відвертої фотосесії.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала голою, загорнувшись в білу ковдру.

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

"Так не люблю коли голі баби цитують, але, складно втриматися тут" Я думаю, що татуювання - це жахливо. Це як все життя прожити в плаття Pucci. Якщо ви молоді і худі, то ладно. Але якщо немає ... "Хто сказав?", – написала Астаф'єва під однією з фотографій.

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва instagram.com/da_astafieva

Шанувальники Даші не змогли пройти повз відвертою публікації зірки, відзначивши її шикарну фігуру:

Раніше OBOZREVATEL писав, що українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками фото в купальнику, яке вона зробила на Мальдівських островах.

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