Померла зірка французької музики та кіно: що відомо

У Швейцарії в місті Женолье померла франко-швейцарська співачка й актриса Марі Лафоре.

Про це повідомила газета Le Temps, посилаючись на слова пресаташе дочки співачки Домініки Сегаль. Зірці було 80 років. Причини смерті невідомі.

Справжнє ім'я Марі Лафоре – Майте Марі Брижитт Думенак. Вона народилася в 1939 році в Сулак-сюр-Мер на заході Франції.

Марі Лафоре Le Temps

Вперше майбутня знаменитість вийшла на велику сцену в 19 років, коли брала участь у конкурсі "Народження зірки" на одному з місцевих телеканалів. Популярність прийшла до неї в 23 роки.

У 1978-му Лафоре переїхала до Швейцарії і отримала там громадянство. У цій країні Лафоре відкрила художню галерею.

Марі Лафоре Gala

У світі жінка відома за піснями Manchester et Liverpool ( "Манчестер і Ліверпуль"), Mon amour, mon ami ( "Моя любов, мій друг"), La tendress ( "Ніжність").

У 1960 році вона вперше спробувала себе в кіно. За своє життя актриса виконала ролі в декількох десятках фільмів і серіалах, зокрема, "На яскравому сонці", "Авантюристи", "Хто є хто (Лягавий чи блатний)", "Спрут – 3".

Марі Лафоре в молодості IMDb

Пропонуємо подивитися деякі з виступів співачки:

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