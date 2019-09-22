Погладшала на 20 кг: з'явилися ексклюзивні дані про стан Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, у якої нібито діагностували останню стадію раку головного мозку, перевели в звичайну палату, оскільки у неї ще є шанси на деякий час повернутися до повноцінного життя.
Про це в інтерв'ю "Комсомольской правде" розповів лікар НМІЦ нейрохірургії імені академіка М. Н. Бурденка Олександр Саникідзе.
За його даними, артистка погладшала приблизно на 20 кг, однак вона може швидко скинути вагу.
У Заворотнюк рак: актриса поправилась на 20 кг
Комсомольська правда
Лікар зазначив, що є різниця між штучною комою, в яку ввели актрису, і комою, викликаною пухлиною мозку. У першому випадку пацієнта вводять у несвідомий стан спеціально, щоб лікування було більш ефективним.
"Якщо ж людина впала в кому від гліобластоми, то малоймовірно, що там щось допоможе вже. Ці дві коми – дві різні речі абсолютно", – пояснив він.
У тому, що актрису перевели з відділення реанімації, Саникідзе не побачив нічого дивного: "Таке може бути. Це залежить від лікування, від розміру пухлини".
Саникідзе зазначив, що гліобластома по-різному реагує на хіміотерапію і опромінення залежно від генетичних можливостей організму. Крім того, генетика і розташування пухлини визначають, скільки людина проживе з цим захворюванням і які зміни будуть відбуватися з пацієнтом.
"Якщо пухлина розташована в стовбурі головного мозку (через нього проходять всі шляхи, через які головний мозок сполучається з основним тілом), тоді у людини не будуть рухатися рука, нога і так далі. Якщо пухлина, наприклад, у правій або лівій лобовій частці, то людина ходить, пересувається. Часто самостійно такі пацієнти ходять у наш інститут імені Бурденка на опромінення, на хіміотерапію. І живуть повноцінним життям до якогось етапу", – додав нейрохірург.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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