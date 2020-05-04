Погладшала до 80 кг: як виглядала Настя Каменських до схуднення

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) у понеділок, 4 травня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.
Як відомо, Насті Каменських свого часу вдалося сильно схуднути: співачка скинула майже 20 кілограмів. OBOZREVATEL пропонує згадати, якою артистка була до схуднення і як вона виглядає зараз.
Настя Каменських до і після схуднення
lux.fm
Кілька років тому Настю Каменських підозрювали в вагітності, проте компрометуючі фото з животиком артистка пояснила тим, що погладшала через ненормований робочий графік – її вага досягла 80 кг.
Врешті-решт Настя вирішила всерйоз зайнятися проблемою. Уже понад три роки Каменських живе "спортивним" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.
Настя Каменських до схуднення
golos.ua
Настя Каменських до схуднення
Настя Каменських до схуднення
viva.ua
Артистка навіть завела блог, у якому описувала свої труди над ідеальним тілом.
За словами Насті Каменських, схуднути їй допоміг режим дня, п'ятиразове харчування, білкова їжа з клітковиною, відмова від солодкого, розвантажувальні дні і фізична активність.
Настя Каменських до і після схуднення
Настя Каменських до і після схуднення
foodmenu.ru.com
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
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