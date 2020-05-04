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4 травня • оновлено в 11:53
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Погладшала до 80 кг: як виглядала Настя Каменських до схуднення

16.8т
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Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) у понеділок, 4 травня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.

Як відомо, Насті Каменських свого часу вдалося сильно схуднути: співачка скинула майже 20 кілограмів. OBOZREVATEL пропонує згадати, якою артистка була до схуднення і як вона виглядає зараз.

Настя Каменських до і після схуднення

Настя Каменських до і після схуднення

lux.fm

Кілька років тому Настю Каменських підозрювали в вагітності, проте компрометуючі фото з животиком артистка пояснила тим, що погладшала через ненормований робочий графік – її вага досягла 80 кг.

Врешті-решт Настя вирішила всерйоз зайнятися проблемою. Уже понад три роки Каменських живе "спортивним" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.

Настя Каменських до схуднення

Настя Каменських до схуднення

golos.ua

Настя Каменських до схуднення

Настя Каменських до схуднення

Pinterest

Настя Каменських до схуднення

Настя Каменських до схуднення

viva.ua

Артистка навіть завела блог, у якому описувала свої труди над ідеальним тілом.

За словами Насті Каменських, схуднути їй допоміг режим дня, п'ятиразове харчування, білкова їжа з клітковиною, відмова від солодкого, розвантажувальні дні і фізична активність.

Настя Каменських до і після схуднення

Настя Каменських до і після схуднення

Pinterest

Настя Каменських до і після схуднення

Настя Каменських до і після схуднення

foodmenu.ru.com

Настя Каменських після схуднення

Настя Каменських після схуднення

instagram.com/kamenskux

Настя Каменських після схуднення

Настя Каменських після схуднення

instagram.com/kamenskux

Настя Каменських після схуднення

Настя Каменських після схуднення

instagram.com/kamenskux

Настя Каменських після схуднення

Настя Каменських після схуднення

instagram.com/kamenskux

Настя Каменських після схуднення

Настя Каменських після схуднення

instagram.com/kamenskux

ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моєму YouTube каналі вийшло нове відео з тренуванням рук і плечей 🙆♀️ Тренуємося під музику! Цього разу - під вашу улюблену ELEFANTE 🐘 ⠀ Обов'язково виконуйте мінімум три походу тренування, щоб домогтися результату! Цими вправами ви не перекачати свої руки і плечі, а зробите їх міцними і жіночними. ⠀ І тепер у вас є три відео, три тренування і готовий супер сет для вашої Кім, для ніг, рук і преса! ⠀ Любіть себе і любите своє тіло! Дбайте про нього і робіть його сильніше разом зі мною! У вас все вийде! ❤️

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "реальне схуднення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
реальне схуднення схуднення
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
день народження музика люди шоу-бизнес шоу схуднення зірки
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