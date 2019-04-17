"Пе*ераст, мразь!" З'явилося нове відео з Панкратовим-Чорним після дебошу в літаку

Народний артист Росії Олександр Панкратов-Чорний перейшов на крик, коли пояснював журналістам зняття з рейсу в Барнаулі.

Нове відео після скандалу, на якому він обзиває співробітників авіакомпанії "Аерофлот" і бортпровідника, опублікував Telegram-канал Mash (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"У компанії "Аерофлот" працюють покидьки, які народних артистів затримують, пристають, створюють скандальні ситуації. Підходить пед*раст, голубенький хлопчик, і каже: "ви неадекватно поводитеся". Так чого я думаю?! Я не думаю, а бачу, мразь!" – розкричався артист.

Після інциденту представник "Аерофлот" також дав коментар щодо події "РІА Новини".

Олександр Панкратов-Чорний кадр із відео

"На рейсі SU1431, який прямував із Барнаула в Москву, зняли пасажира бізнес-класу, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Пасажир був переданий співробітникам поліції", – розповіли в компанії, підтвердивши, що це був артист.

Ще одне джерело видання розповіло свою версію, уточнивши, що Панкратов-Чорний нібито не пред'явив посадковий талон.

"Панкратов-Чорний прийшов на посадку на рейс із Барнаула в Москву з ознаками алкогольного сп'яніння, посадковий талон не пред'явив, самовільно пройшов у салон і одразу ж зажадав принести спиртні напої, при цьому супроводжував свої вимоги нецензурною лайкою. На усні та письмові зауваження екіпажу не реагував. Командир повітряного судна прийняв рішення зняти з рейсу і передати поліції", – зазначив він.

Нагадаємо, що інцидент із літаком трапився 17 квітня, коли артист збирався летіти з Алтаю в Москву. На відео Панкратов-Чорний говорив, що перебуває в адекватному стані, і просив вибачення у пасажирів. Його дружина також спростувала інформацію, що він був п'яним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор неодноразово висловлював симпатію до терористів "Л/ДНР" на Донбасі. У 2017 році він приїжджав на окуповані території з концертом. Після цього він записував відео, на якому озвучив головні тези пропагандистів Кремля про "бан*ерівців", фашистів і так далі.

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