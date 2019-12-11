Параліч Заворотнюк: родичі розповіли про стан актриси

Представники актриси Анастасії Заворотнюк спростували інформацію про те, що вона залишиться паралізованою.

На офіційній сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram написали, що затишшя щодо хвороби артистки в ЗМІ було недовгим.

"Ми як і раніше не плануємо давати жодних коментарів у ЗМІ, тому що, при всій повазі до тих, хто цікавиться, вважаємо недоторканним право людини на особистий простір під час хвороби. Публікації тут є лише реакцією на випади в пресі, на які ми змушені відповідати, щоб захистити від домислів людей, дійсно переживають за Настю", – йдеться в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк Рамблер

Представники Заворотнюк додали, що перед Новим роком набагато приємніше і корисніше думати про хороше, мріяти, дарувати святковий настрій і добрі побажання близьким.

"Це такий час, коли людям не хочеться негативу, страшилок і бруду. Але, на жаль, так вважають не всі. У цьому випадку просто згадайте, будь ласка, народну мудрість: "Ніколи не бажай іншому того, чого не бажаєш собі". А від нас, як завжди, щира подяка всім, хто посилає Анастасії свої позитивні думки та енергію. Ми вас любимо, всім добра", – констатували в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся