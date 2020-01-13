Осадча, Комаров, Камінська та інші: де відпочивають українські зірки зимою-2020

Новорічні свята завдяки великій кількості вихідних надають відмінну можливість поїхати на відпочинок, і українські знаменитості тут не є винятком.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де проводять свою відпустку Катя Осадча, Слава Камінська, Злата Огневич, Дмитро Комаров та інші зірки.

Катя Осадча

Katya Osadcha / Instagram

Українська телеведуча Катч Осадча та її чоловік Юрій Горбунов у новорічні свята відпочивають на білосніжних пляжах Сейшельських островів.

Вони катаються на велосипедах і досліджують територію острова на автомобілі.

Gorbunov Yuriy / Instagram

Gorbunov Yuriy / Instagram

Katya Osadcha / Instagram

Відзначимо, відпочинок в готелях на Сейшелах коштує приблизно від 1,6 тисячі гривень за добу в двомісному номері. Переліт коштуватиме близько 20 тисяч гривень за одну людину туди і назад.

Слава Камінська

Babaslavka / Instagram

Українська співачка, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським разом з двома дітьми і популярним актором Павлом Вишняковим відпочиває на Балі.

Так, у своїх Instagram-stories артистка записала кілька відео, в яких розповіла про "жахливий" сервіс у 5-зірковому готелі Mulia Villas, який знаходиться на береговій лінії курорту Нуса Дуа.

Babaslavka / Instagram

Babaslavka / Instagram

Babaslavka / Instagram

"Це найогидніший готель, де я коли-небудь відпочивала. З жахливим сервісом. Мало того, що ніякого балійського інтер'єру, добре, Туреччина, проїхали. Залишаєш купу грошей для того, щоб якщо ви десь щось взяли, їх можна було зняти, тому що вони на сніданках працюють. А потім вони просто розповідають, що немає грошей, а ти кожен день розраховуєшся, закривши рахунки", – ділиться Слава.

Babaslavka / Instagram

Babaslavka / Instagram

Відзначимо, ціна за двомісний номер в даному готелі становить близько 20 тисяч гривень на добу, переліт туди і назад обійдеться в суму від 19-20 тисяч гривень за одного дорослого.

Дмитро Комаров

Відомий український мандрівник, ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров і його дружина, модель і Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко насолоджуються відпочинком у Сінгапурі. Так, молодята опублікували фотолистівку на Новий рік 2020, який відсвяткували просто на пляжі. Дружина Дмитра навіть приготувала олів'є в екзотичній країні, щоб дотримати "головну традицію" зустрічі нового року.

Дмитро Комаров / Instagram

Дмитро Комаров / Instagram

Бажаючим вирушити до Сінгапуру потрібно буде заплатити від 600-1000 гривень за добу в двомісному номері; переліт для одного дорослого обійдеться в суму від 15 тисяч гривень в обидва боки.

Лілія Пустовіт

Дизайнер Лілія Пустовіт разом з сім'єю відправилася в подорож Європою. Так, сім'я побувала в Чехії, Австрії і Угорщині, відвідавши гірськолижний курорт Бад-Гаштайн в Зальцбурзі.

instagram.com/lilia.poustovit

instagram.com/lilia.poustovit

instagram.com/lilia.poustovit

instagram.com/lilia.poustovit

Злата Огневич

ZLATA OGNEVICH / Instagram

Українська співачка Злата Огневич також вирушила на відпочинок в теплі краї. Зірка зізналася, що останній раз була у відпустці рік тому, тому зараз "радіє немов птах, який вилетів на волю".

ZLATA OGNEVICH / Instagram

ZLATA OGNEVICH / Instagram

Знаменитість ділиться з підписниками фото, на яких насолоджується місцевими пейзажами, а також не забуває про йогу, за допомогою якої відновлює внутрішні сили.

Сергій Бабкін

А ось Сергій Бабкін у новорічні дні ділиться теплими сімейними фото, зробленими в Україні, в рідному для нього Харкові. Так, артист відвідав святкові гуляння в центрі міста, а також показав фото c сином Єлисеєм на руках під час прогулянки в парку імені Горького в Харкові.

instagram.com/babkin_official

instagram.com/babkin_official

instagram.com/babkin_official

Крім того, артист поділився сімейним фото з лазні. "Зимовий-Сімейний-Банний сезон 2020 відкрито! Так кайфонули! Чого і Вам бажаємо! Ідіть у баню!", – підписав фото Бабкін.

instagram.com/babkin_official

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