Відома ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур, яка через боротьбу з раком змушена була на деякий час "зникнути" з екранів, заявила про повернення до роботи.

Вона наголосила, що найгірші часи в її лікуванні уже минули. Звісткою журналістка поділилася з численними підписниками на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі друзі, ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози добрі. До медиків звернулася вчасно – показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутись до улюбленої справи", – сповістила Мазур.

Алла Мазур Фокус

Телеведуча наголосила, що рада буде повернутися в команду "ТСН-тижня", з якою вона ні на день не втрачала зв'язку, а також у студію.

"Де весь цей час були на інформаційній передовій мої улюблені колеги. Всім іще раз щиро дякую за підтримку: ця добра енергія справді дуже помічна, я переконалася", – зазначила Мазур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур зізналася, що у неї діагностували онкологічне захворювання.

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