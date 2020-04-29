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29 квітня • оновлено в 07:14
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Образила євреїв, посварилася з Гордоном: у які скандали втрапляла 56-річна Ірина Фаріон

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Народний депутат VII скликання від партії "Свобода", мовознавець, політик і громадський діяч Ірина Фаріон у середу 29 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 56 років.

Фаріон давно відома різкими висловлюваннями на різні соціально-політичні теми, через що не раз втрапляла в гучні скандали і конфлікти. Детальніше про них розповідає OBOZREVATEL.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

facebook.com / Ірина Фаріон

Ірина Фаріон – відома противниця державного статусу російської мови в Україні. Так, ще десять років тому, в червні 2010 року вона заявила, що українці, які називають рідною мовою російську, є "українцями-дегенератами", яких потрібно притягувати до кримінальної відповідальності.

У 2012 році з ініціативи Фаріон був звільнений водій маршрутки у Львові, який відмовився вимкнути російськомовне радіо на її вимогу.

Ірина Фаріон також шокувала громадськість тим, що підтримала вбивства письменника Олеся Бузини і посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

скріншот відео

Крім того, в березні 2019 року в своєму Facebook Фаріон публічно образила і побажала смерті журналісту Дмитру Гордону – після того, як той зізнався, що не любить лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру. Фаріон назвала Гордона "тварюкою", "ворогом" і побажала йому "здохнути в диких муках".

Сам Гордон розцінив це як розпалювання ненависті за етнічною і мовною ознаками, переслідування свободи думки і заклик до вбивства. Він заявив, що написав заяву генеральному прокурору України, до СБУ і МВС.

"Фаріон треба розглядати як психічно хвору людину або ж вона є агентом ФСБ Росії. Такі, як Фаріон, у переломні моменти нашої історії піднімають голови і починають підбурювати людей... Ні, щоб заспокоїтися, дати країні зміцніти, впоратися з зовнішнім ворогом", – відповів Гордон у своєму блозі.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

скріншот відео

Відповідаючи Гордону на його звинувачення про зв'язки з ФСБ, Фаріон у своєму Facebook назвала Володимира Зеленського "бидляком", а людей, які мають намір голосувати за нього, "дебілами".

А вже 2020 року Ірина Фаріон втрапила в скандал через різке висловлювання в сторону євреїв. У відповідь на лист ізраїльського національного меморіалу Голокосту про неможливість визнання Митрополита Шептицького праведником народів світу Фаріон вилаялася у себе в Facebook: "Як ці потвори остогидли! Організували нам Голодомор, зараз руками біснуватої черні захопили владу і ще пхають свої брудні лапи до наших видатних особистостей".

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Уніан

Заяву Фаріон прокоментував директор українського єврейського комітету Едуард Долинський у себе в Facebook. Він підкреслив, що політик образила євреїв. Під його публікацією користувачі залишили сотні гнівних коментарів. Фаріон назвали антисеміткою, міською божевільною і зазначили, що за такий вислів її необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

Відзначимо також, Ірина Фаріон довгий час категорично заперечувала своє членство в КПРС, але восени 2013 року це все ж було підтверджено архівами. Політик визнала цей факт і пояснила його тим, що в 1988 році вступила до КПРС "за мотивами кар'єрного зросту", вийшовши з партії вже наступного 1989 року.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
новини України Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ВО Свобода депутат люди день народження українська мова російська мова скандали політика
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Так ее вроде с прошлой осени с дypки не выпускают. А жаль. Такая oтвpaтная xoxлуxa, она так классно создавала и олицетворяла образ новой Украины. Ницой не дотягивает. Она просто бeздaрь, что пытается на языковой волне свои книжoнки пpoпиxнуть. Не впечатляет.
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1
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Ку Алексей
Ку Алексей
Ирину в президенты Украины! Гулять так гулять!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вітаю Фаріон! А гордону - ганьба. Досить з України робити Євреїну!
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Шоу люди

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