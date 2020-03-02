Ніякого сексу: 128-річний чоловік розкрив секрет довголіття

Свамі Шивананда з Індії, який стверджує, що народився 8 серпня 1892, ніколи не займався сексом з жінкою.

128-річний чоловік розповів, що нібито утримання від жінок і харчування простими продуктами допомогло йому прожити настільки довге життя, пише Browngh .

"Я веду просте і дисципліноване життя. Я їм дуже просто, тільки варену їжу без масла і спецій, рис і варений фарш. Я уникаю вживання молока або фруктів. У дитинстві я спав багато днів натщесерце", – поділився довгожитель.

Свамі Шивананда Аsiantribune.com

Шивананда підкреслив, що найголовніше в житті це дисципліна.

"Дисципліна – це найважливіше, що є життя. З дисципліною можна підкорювати все, що стосується їжі, фізичних вправ і сексуальних бажань", – зазначив він.

Свамі Шивананда з Індії Аsiantribune.com

Шивананда також розповів, що народився в Індії колоніальної епохи. Сім'я була бідною, і його батьки померли, коли йому було шість років. Він додав, що в нове розвинене століття технологій продовжує жити досить скромно.

"Контроль над своїми потребами – це найбільше досягнення в житті. Я так довго жив, тому що матеріальні речі не роблять мене щасливим", – пояснив він.

Свамі Шивананда з паспортом Аsiantribune.com

Довгожитель Свамі Шивананда Аsiantribune.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер найстарший чоловік Росії – 123-річний Аппазов Ілієв, який вважав секретом свого довголіття здоровий спосіб життя і позитивне мислення.

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