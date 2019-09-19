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19 вересня • оновлено в 20:16
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"Не треба лізти": Алібасов втрутився у галас навколо хвороби Заворотнюк

2.3т Читати матеріал російською

Продюсер гурту "На-На" Барі Алібасов закликав ЗМІ і громадськість припинити тиск на хвору актрису Анастасію Заворотнюк.

З такою заявою він виступив у коментарі виданню ФАН, нагадавши, що кожна людина бувала у стані, коли хочеться побути з рідними далеко від уваги.

За словами Алібасова, він працював із Заворотнюк на телеканалі М1 над ранковою програмою. Продюсер тоді усвідомив, якою дивовижною людиною є актриса.

Алібасов відповів на галас навколо Заворотнюк

Алібасов відповів на галас навколо Заворотнюк

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"Я вже років 15 як не стежу за новинами, тому що моє життя мені здається цікавішим та важливішим, ніж життя тих, про кого пишуть у ЗМІ. Про Настю – якщо людина не хоче, щоб до неї лізли, не треба туди лізти. В Європі та Америці це карається законом, між іншим", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Проте 18 вересня з'явилася інформація, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.

  • У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.

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Особи
Барі Алібасов Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали рак
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