"Не треба лізти": Алібасов втрутився у галас навколо хвороби Заворотнюк

Продюсер гурту "На-На" Барі Алібасов закликав ЗМІ і громадськість припинити тиск на хвору актрису Анастасію Заворотнюк.
З такою заявою він виступив у коментарі виданню ФАН, нагадавши, що кожна людина бувала у стані, коли хочеться побути з рідними далеко від уваги.
За словами Алібасова, він працював із Заворотнюк на телеканалі М1 над ранковою програмою. Продюсер тоді усвідомив, якою дивовижною людиною є актриса.
Алібасов відповів на галас навколо Заворотнюк
"Я вже років 15 як не стежу за новинами, тому що моє життя мені здається цікавішим та важливішим, ніж життя тих, про кого пишуть у ЗМІ. Про Настю – якщо людина не хоче, щоб до неї лізли, не треба туди лізти. В Європі та Америці це карається законом, між іншим", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі й перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На фоні хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
Пізніше ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня з'явилася інформація, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.
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