"Не може довго тривати": чоловік Лоліти зробив нову заяву про розлучення

Чоловік російської співачки Лоліти Дмитро Іванов поділився подробицями розлучення.

Як передає Telegram-канал "НеМалахов", чоловік хоче скоріше розлучитися з Лолітою, і звинувачує в тривалому шлюборозлучному процесі ЗМІ.

Лоліта і Дмитро Іванов Personastars

Іванов запевняє, що головною причиною розставання із зіркою стали непорозуміння. За словами Дмитра, вони неодноразово намагалися вирішити свої проблеми з Лолітою, проте кожного разу вони не могли прийти до компромісу.

"У відносинах повинні працювати дві людини. Ми не раз сідали за стіл переговорів, але не досягли консенсусу. І наші відносини стали сходити нанівець. Ми перестали розуміти один одного. Це не може довго тривати, це і було причиною того, що я пішов і подав на розлучення ", - говорить Іванов.

Лоліта і Дмитро Іванов Personastars

Також, на думку чоловіка, в тому, що вони з Лолітою до сих пір не розлучилися, винна преса:

"Спочатку зайшов до Палацу одруження, де ми зареєстрували шлюб. Там сказали, що, якщо я один, то нас може розлучити тільки мировий суддя. Тому я подав заяву до мирового суду. Якби не втручання преси, то нас би давно вже розлучили, чого я і хочу ".

Лоліта і Дмитро Іванов Інстаграм

Лоліта і Дмитро Іванов Hello!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію і фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможної. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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