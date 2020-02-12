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12 лютого • оновлено в 18:43
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Нацрада оштрафувала українські радіостанції майже на 2 мільйони: причина

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Національна рада з питань телебачення й радіомовлення оштрафувала низку радіостанцій за невиконання закону про мовні квоти. Загальна сума склала майже 1,8 млн грн.

У відомстві зазначили, що кількість штрафних санкцій стрімко знижується щороку. Про це повідомила заступниця голови Нацради Уляна Фещук під час пресконференції в Укрінформі.

Нацрада оштрафувала українські радіостанції майже на 2 мільйони: причина

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"Всього за період дії закону (з травня 2017 року – Ред.) було накладено 29 штрафів на загальну суму приблизно 1,8 млн грн. З них 21 штраф стосувався квоти на пісні українською мовою – це становило орієнтовно 1,6 млн грн. У 2019-му ця частка значно зменшилася, й фактично можна сказати, що минулого року Нацрада штрафів не накладала", – заявила Фещук.

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Водночас вона уточнила, що найбільшу кількість санкцій регулятор призначив у 2017 році, коли закон про мовні квоти щойно набув чинності, – це 17 штрафів. Крім того, у 2018 році, за даними Нацради, мовники отримали вже вісім штрафів за порушення квот, а в 2019-му – чотири штрафи на суму 7,5 тис. грн, які стосувалися місцевих мовників.

"Якщо в 2017 році ця сума приблизно становила 70 тис. грн за невиконання квоти щодо пісень, то в 2019 році приблизно 2 тис. грн. І якщо серед порушників протягом 2017-2018 років були переважно загальнонаціональні радійники, то в 2019-му – це чотири місцеві радіостанції", – підкреслила Фещук.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Квоти на українську музику
Теги
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення українська мова закон про мову
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