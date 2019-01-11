На що витратити $150 млрд: ЗМІ назвали найдорожчі придбання Джеффа Безоса

У мережі не вщухає ажіотаж навколо раптового розлучення найбагатшої людини на Землі, засновника торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса з дружиною Маккензі. У шлюбі пара прожила близько 25 років.

Торкнувшись теми розділу майна, журналісти видання Business Insider також з'ясували, якими були найдорожчі придбання бізнесмена, якому приписують стан у 150 мільярдів доларів.

Відповідно до джерела, Безос є власником п'яти будинків і трьох квартир у різних регіонах США. В кінці 90-х в окрузі Медіна він придбав два особняка. За перший будинок площею 2000 квадратних метрів бізнесмен виклав $10 млн. Другий знаходиться біля озера Вашингтон, його загальна площа становить 771 квадратний метр.

В середині 2000-х засновник Amazon купив ще два будинки в одному з найпрестижніших районів в Лос-Анджелеса – Беверлі-Хіллз. Їх загальна вартість склала $37,3 млн. У місті Ван-Хорн, який знаходиться на заході штату Техас, в свій час Безос придбав ранчо площею в 30 тисяч акрів, а в Вашингтоні в районі Калорама - текстильний музей за $23 млн.

Джефф та Маккензі Безос

Джефф Безос є власником ще трьох квартир, які він придбав у 1999 році. Їх загальна вартість становить близько $7,6 млн.

Кілька років тому Безос придбав літак бізнес-класу Gulfstream G-650ER. Його вартість склала $65 млн доларів. На борту можуть розміститися до 18 пасажирів, пролетіти без заправки він може більше 13 тис. км.

На даний момент Безос є власником найвідомішого інтернет-сервісу в світі Amazon. Також з 2000 року йому належить приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яка знаходиться в місті Ван-Хорн. А в 2013 році бізнесмен придбав американську газету The Washington Post за $250 млн.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Джефф та Маккензі Безос прожили в шлюбі майже 25 років. За час шлюбу у подружжя народилося троє дітей, всього жа пара виховувала чотирьох - рідних синів і одну прийомну дочку. Причиною розлучення мільярдера з дружиною нібито став його таємний роман. Згідно з інформацією ЗМІ, Безос вже вісім місяців зустрічається з телеведучою і актрисою Лорен Санчес.

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