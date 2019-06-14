"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю

Соліст російського гурту "Іванушки International" Андрій Григор'єв-Аполлонов спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з відпочинку на морі, на якому його обличчя виглядає опухлим (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"З Днем Росії! Люблю свою Батьківщину! Мир всім", – підписав він під відео, що було знято на катері в режимі сповільненої зйомки.

Андрій Григор'єв-Апполонов Instagram @ apollonov_ag

Шанувальники припустили, що такі зміни в зовнішності рудого з "Иванушек" пов'язані з надмірним захопленням алкоголем.

"З алкоголем треба зав'язувати і стежити за собою", "По-моєму, пізно вже зав'язувати з алкоголем, хіба не видно? Шкода звичайно", "Рудий, ти такий страшний. Не роби так більше", "Страшні нігті", "Я думала, Трамп", "Андрію, чому ти подорослішав на обличчя так різко", "Він тут схожий на сільську жінку, причому ту, яка сильно п'є", "На алкаша схожий і нігті фу", – написали в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році ряд російських ЗМІ повідомив, що Андрій Григор'єв-Аполлонов був госпіталізований через проблеми з алкоголем. Він нібито поскаржився на сильний біль в шлунку і кашель. Лікарі діагностували сильний бронхіт через куріння і загострення виразки. На думку медиків, проблеми зі шлунком виникли у співака через алкоголь.

Пізніше його дружина Марія Банкова заявила, що це все маячня і вигадка. Але вже навесні 2019 року його пішла від чоловіка.

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