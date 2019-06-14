ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю

3.8тЧитати матеріал російською

Соліст російського гурту "Іванушки International" Андрій Григор'єв-Аполлонов спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з відпочинку на морі, на якому його обличчя виглядає опухлим (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"З Днем Росії! Люблю свою Батьківщину! Мир всім", – підписав він під відео, що було знято на катері в режимі сповільненої зйомки.

Андрій Григор'єв-Апполонов

Андрій Григор'єв-Апполонов

Instagram @ apollonov_ag

Шанувальники припустили, що такі зміни в зовнішності рудого з "Иванушек" пов'язані з надмірним захопленням алкоголем.

Новини
"Нехай приб'ють пащі!" Кошовий "вибухнув" через критику Зеленського

"З алкоголем треба зав'язувати і стежити за собою", "По-моєму, пізно вже зав'язувати з алкоголем, хіба не видно? Шкода звичайно", "Рудий, ти такий страшний. Не роби так більше", "Страшні нігті", "Я думала, Трамп", "Андрію, чому ти подорослішав на обличчя так різко", "Він тут схожий на сільську жінку, причому ту, яка сильно п'є", "На алкаша схожий і нігті фу", – написали в коментарях.

"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю

Останні фотографії Андрія Григор'єва-Аполлонова

"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю
"На алкаша схожий": зірка "Иванушек" схвилював мережу зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році ряд російських ЗМІ повідомив, що Андрій Григор'єв-Аполлонов був госпіталізований через проблеми з алкоголем. Він нібито поскаржився на сильний біль в шлунку і кашель. Лікарі діагностували сильний бронхіт через куріння і загострення виразки. На думку медиків, проблеми зі шлунком виникли у співака через алкоголь.

Пізніше його дружина Марія Банкова заявила, що це все маячня і вигадка. Але вже навесні 2019 року його пішла від чоловіка.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКрасавидеомузика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel