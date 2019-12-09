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9 грудня • оновлено в 17:51
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Морґенштерн показав відео оргії в Одесі: 18+

3.3т
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Російський репер Алішер Морґенштерн, який 8 грудня в Одесі під час свого концерту назвав день жалоби в Україні "йо**ною показухою", продемонстрував, як відпочиває після виступу.

Так, артист і його друзі влаштували вечірку. Разом із ними було безліч оголених дівчат. Відео репер розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Морґенштерн показав відео оргії в Одесі: 18+

the-flow.ru

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"Бажаю не бути тупими мавпами": мережу розлютив скандал із Морґенштерном в Одесі

Крім того, 21-річний артист висловився і про смерть свого американського "колеги" Juice Wrld. Алішер заявив, що йому "пох*й". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про молодого репера і в яких скандалах він уже встиг засвітитися.

Користувачів мережі розлютило висловлювання російського музиканта про жалобу в Україні після пожежі в одеському коледжі. Так, своє невдоволення тим, що трапилося, висловив український репер Ярмак, а також безліч українців.

🧠ON

Публікація від YARMAK (@yarmak_music)

Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одесі почалася пожежа на розі Троїцької вулиці. Вогонь охопив одеський коледж економіки, права та готельного бізнесу. У пожежі загинуло близько десяти осіб, безліч постраждало і зникло безвісти.

7 грудня президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив 8 грудня днем жалоби за загиблими в одеській пожежі.

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Автор
Марія Дідик
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Livesey David
Livesey David
По виду всё типичные xаxлы - тюрки.
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