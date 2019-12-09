Морґенштерн показав відео оргії в Одесі: 18+

Російський репер Алішер Морґенштерн, який 8 грудня в Одесі під час свого концерту назвав день жалоби в Україні "йо**ною показухою", продемонстрував, як відпочиває після виступу.

Так, артист і його друзі влаштували вечірку. Разом із ними було безліч оголених дівчат. Відео репер розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Крім того, 21-річний артист висловився і про смерть свого американського "колеги" Juice Wrld. Алішер заявив, що йому "пох*й". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про молодого репера і в яких скандалах він уже встиг засвітитися.

Користувачів мережі розлютило висловлювання російського музиканта про жалобу в Україні після пожежі в одеському коледжі. Так, своє невдоволення тим, що трапилося, висловив український репер Ярмак, а також безліч українців.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одесі почалася пожежа на розі Троїцької вулиці. Вогонь охопив одеський коледж економіки, права та готельного бізнесу. У пожежі загинуло близько десяти осіб, безліч постраждало і зникло безвісти.

7 грудня президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив 8 грудня днем жалоби за загиблими в одеській пожежі.

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