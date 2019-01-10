Модель із Казахстану публічно роздяглася заради прав: хейтер пригрозили їй розправою

18-річна модель Ширін Нарчаєва з Казахського міста Тараз (колишній Джамбул) серією еротичних фотографій виступила проти "середньовічних забобонів" в її країні і зголосилася допомогти в цій боротьбі місцевій молоді.

Дівчина почала публікувати в Instagram напівголі фотографії, залишаючи на собі лише частину традиційних казахських костюмів і прикрас. Витівка обернулася для неї хвилею критики і погроз з боку категоричних прихильників моралі та релігійних канонів.

Ширін Нарчаєва Фото: bigpicture.ru

Разом із цим у мережі знайшлося безліч однодумців молодої моделі, які буквально захопилися її зовнішністю і сміливістю.

Серед коментарів під фотографіями дівчини можна відшукати прямі погрози. Хейтери обіцяють побити її за першої ж зручної можливості. Як пише джерело, з часом у мережі навіть з'явився ролик нібито з побиттям Нарчаєвої, проте пізніше модель спростувала інформацію, що на неї напали. Як доказ дівчина лише опублікувала свіжі фотографії в традиційному стилі, на яких видно, що з нею все добре.

Коли ж градус критики досяг рекордної позначки, модель розмістила на YouTube провокаційний ролик: на початку вона вибачилася перед казахським народом за свої вчинки, проте далі змінився ракурс і відкрив її напівголе тіло, а сама Нарчаева показала в камеру середній палець.

У своєму останньому Instagram-пості дівчина розповіла читачам, що її фотографії з невідомих причин зникають із соцмережі.

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