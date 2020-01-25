"Метелики всередині": дружина зворушливо привітала Зеленського з днем народження

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, зворушливо привітала чоловіка з 42-м днем народження.
На своїй сторінці в Instagram Зеленська назвала його справжнім чоловіком і подякувала за кожну мить разом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" – написала Зеленська.
Безпечно. Затишно. Ніколи НЕ спокійно, но всегда цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – Справжній чоловік. Тієї, на кого можеш покласти в усьому. Який действительно слухає и в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого Виклики ззовні стають малими та нестрашно. Справжній чоловік – тієї, з Яким до снаги, здавай б, Неможливо. А ще поруч з таким обов'язкове Відчуття легкого Запаморочення й "метеликів" усередіні. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за шкірних мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно много. Даже если й різніх, но обов'язково – рука в руці, з подивимось, ЗВЕРНЕННЯ Одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, всегда на твоєму боці!
Як писав OBOZREVATEL раніше, 25 січня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки.
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