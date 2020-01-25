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25 січня • оновлено в 12:59
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"Метелики всередині": дружина зворушливо привітала Зеленського з днем народження

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Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, зворушливо привітала чоловіка з 42-м днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Зеленська назвала його справжнім чоловіком і подякувала за кожну мить разом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" – написала Зеленська.

Безпечно. Затишно. Ніколи НЕ спокійно, но всегда цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – Справжній чоловік. Тієї, на кого можеш покласти в усьому. Який действительно слухає и в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого Виклики ззовні стають малими та нестрашно. Справжній чоловік – тієї, з Яким до снаги, здавай б, Неможливо. А ще поруч з таким обов'язкове Відчуття легкого Запаморочення й "метеликів" усередіні. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за шкірних мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно много. Даже если й різніх, но обов'язково – рука в руці, з подивимось, ЗВЕРНЕННЯ Одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, всегда на твоєму боці!

Публікація від Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Як писав OBOZREVATEL раніше, 25 січня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Schmetterlinge im Bauch" ("бабочки в животе") - одно из самых любимых моих выражений в немецком языке. Очень красивая метафора, описывающая чувство восторга, влюблённости и т.п. Не знал, что в Украине её тоже употребляют. :)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит он врал, когда говорял "я не лох, мне уже 42 года"?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Zhikharev Dmitry, ну почему сразу "врал"? Может, человек просто приплюсовал к возрасту 9 месяцев внутриутробного рвзвития? Может, он ведёт отсчёт возраста с момента оплодотворения? :)
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