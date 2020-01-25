"Метелики всередині": дружина зворушливо привітала Зеленського з днем народження

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, зворушливо привітала чоловіка з 42-м днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Зеленська назвала його справжнім чоловіком і подякувала за кожну мить разом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" – написала Зеленська.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 25 січня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки.

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