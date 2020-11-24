Меланія Трамп змінила імідж і з'явилася в новому образі на публіці

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
7,9 т.
Меланія Трамп змінила імідж і з'явилася в новому образі на публіці

Перша леді та дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія з'явилася на публіці в новому несподіваному образі.

На церемонії встановлення різдвяної ялинки в Білому домі вона продемонструвала новий колір волосся, пише "Daily Mirror" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, перша леді США продовжила давню традицію, незважаючи на пандемію коронавірусу. Цього разу вона віддала перевагу сіро-чорному образу з пальто від Balenciaga, чорних чобіт і довгих чорних рукавичок.

Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі

Крім того, Меланія змінила колір волосся, зробивши фарбування світлого тону.

Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі
Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді та дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком.

зіркилюдишоу-бизнесшоузміна іміджуМеланія Трамп