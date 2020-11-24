Меланія Трамп змінила імідж і з'явилася в новому образі на публіці

Перша леді та дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія з'явилася на публіці в новому несподіваному образі.

На церемонії встановлення різдвяної ялинки в Білому домі вона продемонструвала новий колір волосся, пише "Daily Mirror" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, перша леді США продовжила давню традицію, незважаючи на пандемію коронавірусу. Цього разу вона віддала перевагу сіро-чорному образу з пальто від Balenciaga, чорних чобіт і довгих чорних рукавичок.

Крім того, Меланія змінила колір волосся, зробивши фарбування світлого тону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді та дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком.