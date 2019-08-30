Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 серпня святкує ювілей – йому в 2019 році виповнюється 65 років.

Як відомо, за роки правління лідер цієї країни встиг обзавестися не малою кількістю нерухомістю. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як виглядають розкішні резиденції "царя" Білорусі.

Карта офіційних резиденцій Лукашенка

Палац Незалежності можна назвати однією з резиденцій Лукашенкв, так як у нього там є власний кабінет, до того ж напис на фасаді свідчить: "Резиденція президента".

Палац Незалежності lookmytrips

"Дрозди" – місце на околиці Мінська, де проживає президент Білорусі. Це комплекс із понад півсотні споруд: будівлі для офіційних прийомів, спеціальний будинок для приїжджих, більше 30 житлових котеджів, огороджених величезним парканом.

"Дрозди" Лукашенка

Пришкільна резиденція ("Озерний") в Острошіцкому містечку під Мінськом. В радянські часи це була дача маршала Тимошенка. Лукашенко провів реконструкцію споруд і добудував нові об'єкти. Це триповерхова укріплена цегляна будівля, площа кожного поверху становить близько 500 м2.

"Озерний" nedvijdom

Гостьова резиденція "Заславль" на березі Мінського моря: спорткомплекс, кілька житлових корпусів і навіть намети для гостей.

"Заславль"

База відпочинку "Крупенін" у 30 км від Вітебська: два корпуси, кілька VIP- котеджів, найпростіший номер коштує близько $40.

"Крупенін" Google

Хутір Вискули в Пружанському районі Брестської області – мисливська садиба відкрита для відвідувачів.

"Вискули"

Резиденція в Березинському гідрологічному заповіднику неподалік від села Валова Гора. Триповерхова будівля розрахована на 12 осіб. Там є: сауна, басейн, більярд, пляжний комплекс, ресторан і вертолітний майданчик.

Березинський гідрологічний заповідник

Поліська резиденція на березі Прип'яті – кілька маленьких котеджів і основна будівля.

Поліська резиденція TUT.by

"Схід" в одній із заток "Мінського моря" – озброєна охорона, триметровий паркан, камери.

"Схід"

"Лясковічі" в однойменному селі Петриківського району Гомельської області. Вона знаходиться прямо на березі річки Прип'ять. Великий будинок із декількома спальнями і камінним залом, три двоповерхових особняка поменше, баня, басейн, більярд.

"Лясковічі"

"Лясковічі" - кімната

"Причал" на березі озера Лядське в Біловезькій Пущі. Кілька будиночків, розташованих навколо штучного водойму на березі озера Лядське.

Причал - резиденція Лукашенка

Гостьовий будиночок "Причал"

Готельний комплекс "Красносельський" на 40 місць у селі Рогово Мінського району: триповерховий готель і три житлових будиночка.

"Красносельський" tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лукашенко дав вказівку почати масштабну переробку низькоякісної деревини республіки в паливні пелети. Також він розпорядився надати актору Жерару Депардьє ділянку землі в селі Лапоровічі неподалік від Мінська.

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