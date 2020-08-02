Їм усе, що хочу: популярна ведуча – про секрети стрункості

Відома українська актриса й телеведуча Лілія Ребрик заявила, що для збереження фігури не дотримується якоїсь конкретної дієти, однак намагається правильно харчуватися.

Своїми рецептами стрункості українка поділилася на сторінці в Instagram. "Я дійсно в житті їм все, чого мені хочеться. Тому що це, так би мовити, моя "концепція" життя: я шалено люблю його і намагаюся отримувати від нього все! І це, звичайно, стосується і їжі", – написала Ребрик.

Вона зазначила, що кожен день починає зі склянки теплої води, яку приймає за пів години до сніданку. Рідина, за словами актриси, підготує шлунок до роботи і відновить водний баланс, втрачений за ніч.

Instagram / Лілія Ребрик

Другим правилом Ребрик назвала ситний сніданок. "Із сім'єю ми дуже любимо снідати млинцями (з начинками фантазуємо), сирниками, хоча можемо з'їсти і бутерброд із чаєм або кавою. Але дуже рідко – бутербродами не захоплюємося або намагаємося приготувати їх максимально некалорійно", – розповіла ведуча.

Вона додала, що якщо хоче з'їсти "щось вже зовсім некорисне", то намагається зробити це до обіду.

Крім того, після 15-ї години актриса не їсть картоплю, моркву та буряк, оскільки це овочі, у яких великий вміст цукру.

"Тому після обіду краще з'їсти шматок м'яса або риби, ніж "нешкідливі" овочі. Не їм я ввечері і хліб. Взагалі – борошняне я намагаюся їсти якомога менше: тільки до обіду", – розповіла Ребрик.

Жінка також зазначила, що обов'язково вечеряє, часто білим м'ясом, білими сирами і зеленню.

Instagram / Лілія Ребрик

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ведуча разом із сім'єю. Instagram / Лілія Ребрик

Instagram / Лілія Ребрик

Instagram / Лілія Ребрик

Instagram / Лілія Ребрик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик показала фото з-за лаштунків зйомок продовження українського серіалу "Великі Вуйки".