Російська співачка, солістка групи Reflex 47-річна Ірина Нельсон не перестає дивувати шанувальників своєю красою і молодою зовнішністю.

Так, у своєму Instagram артистка ділиться спокусливими фотографіями. OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Ірина Нельсон з початку 2000-х, коли група Reflex була на піку своєї популярності.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон (перше прізвище Терешина) починала свою кар'єру в складі новосибірського джазового оркестру. Вперше прославилася вона як співачка Діана, виступаючи під цим псевдонімом у 1992–1999 роках.

У 1999 році Нельсон заснувала нову групу REFLEX, у якій стала провідною солісткою.

У 2007 році залишила колектив і надалі виступала сольно, з 2012 року поєднує сольну кар'єру з роботою в колективі в якості основної солістки як "Ірина Нельсон і група REFLEX".

Ірина Нельсон і група REFLEX Pinterest

Зараз співачка перебуває у відмінній фізичній музичній формі, регулярно дає концерти. Багатьох цікавить, як зірка доглядає за собою і зберігає такі приголомшливі обличчя і фігуру.

Як відомо, Ірина Нельсон дотримується вегетаріанства. Вона веган: їсть лише фрукти, овочі, бобові та молоко.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Також солістка REFLEX займається йогою і намагається правильно доглядати за собою.

Так, вона використовує ізраїльську косметику, очищаючі засоби з глиною і водоростями, тканинні маски, мигдальне масло. Щодо кремів для тіла, Нельсон вважає за краще сауну з ефірними масла лайма і кедру.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

"У моїй спальні, наприклад, немає електронних приладів, не заношу туди навіть мобільний телефон. Це священне місце, не дарма в готельних номерах в тумбочку кладуть Біблію. Пам'ятайте, що остання думка сьогодні – перша думка завтра. Тому, засинаючи, думаю тільки про хороше", – каже Ірина Нельсон.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Як зізнається артиска, вона пробувала мезотерапію і ботокс, але ні те, ні інше їй не припало до душі. За словами зірки, мезотерапія – це "жахливо боляче", а за допомогою ботоксу вона намагалася прибрати зморшки навколо очей.

"Зморшки зникли, але разом з ними – й жива міміка, а для артистки це жахливо. Cлава Богу, зараз цей сковує сковуючий ефект пройшов", – розповідає Нельсон про свій досвід використання ботоксу.

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон Pinterest

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ірина Нельсон instagram.com/irinanelson

"Те, як я виглядаю, – результат моєї багаторічної і постійної праці, а зовсім не подарунок природи ... У 16 років я була гидким каченям – сутулим підлітком", – зізналася якось артистка в інтерв'ю.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ повідомили, що на Євробаченні-2020 на Роттердамі РФ представить 35-річний українець Олександр Панайотов.

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