Українські зірки-батьки звернулися з сильною промовою до українців через пандемію коронавірусу.

Так, Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка та Анатолій Анатоліч закликали стати прикладом для своєї сім'ї під час спалаху вірусної інфекції. Вони порадили стежити за санітарно-гігієнічними нормами, піклуватися про своїх близьких і залишатися вдома (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олексій Потапенко та MONATIK Скріншот з відео

"Мені, як батькові, сьогодні не до жартів. Повинен сказати щось серйозне. Будь прикладом для своєї сім'ї: ретельно мий та дезінфікують руки, частіше провітрюй кімнату. І без крайньої потреби не виходь з дому", – сказав Євген Кошовий. Телеведучий Юрій Горбунов також порекомендував тримати безпечну відстань з іншими людьми. А співак Олег Скрипка – піклуватися про стареньких батьків.

Євген Кошовий, Юрій Горбунов та Олег Скрипка Скріншот з відео

Зазначимо, що таким чином знаменитості вирішили підтримати Міністерство охорони здоров'я в інформаційній кампанії проти поширення коронавирусної інфекції.

Раніше OBOZREVATEL показав, як українські зірки проводять карантин, який запровадили через коронавірус.

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