Український телеведучий Ігор Кондратюк різко висловився про окупацію Росією Криму. Він прокоментував думку про те, що інформації про агресора взагалі не повинно бути в публічному просторі.

Відповідаючи на питання нардепу від "Європейської Солідарності" Олексію Гончаренко в програмі на YouTube "Гончаренко рулить", він обурився, що декого це нібито заохочує думати про те, що у агресора була якась логіка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Також, на мій погляд, небезпечна антиукраїнська параноя, що агресор і все, що з ним пов'язано – це те, що не може бути в публічному просторі. Тому що воно заохочує думати про те, що, може, у агресора була логіка якась-то. А може, бляха муха, кримчани хочуть", – емоційно сказав Кондратюк.

Телеведучий підкреслив, що не знає жодного кримчанина, який хотів в Росію.

"Ну і що? Що мені з того, що зараз є в Києві люди, які хочуть в Росію? А що конструктивного ми з цього можемо винести? Що з того, що комусь хочеться в Норвегію в Києві? Нехай хочуть!", – розлютився Кондратюк.

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

Раніше OBOZREVATEL писав, що український телеведучий, продюсер і шоумен Ігор Кондратюк впевнений, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Скічко є шанси в майбутньому стати президентом.