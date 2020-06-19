Кондратюк зірвався на крик через запитання про Крим
Ігор Кондратюк висловився про Крим
Український телеведучий Ігор Кондратюк різко висловився про окупацію Росією Криму. Він прокоментував думку про те, що інформації про агресора взагалі не повинно бути в публічному просторі.
Відповідаючи на питання нардепу від "Європейської Солідарності" Олексію Гончаренко в програмі на YouTube "Гончаренко рулить", він обурився, що декого це нібито заохочує думати про те, що у агресора була якась логіка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Також, на мій погляд, небезпечна антиукраїнська параноя, що агресор і все, що з ним пов'язано – це те, що не може бути в публічному просторі. Тому що воно заохочує думати про те, що, може, у агресора була логіка якась-то. А може, бляха муха, кримчани хочуть", – емоційно сказав Кондратюк.
Телеведучий підкреслив, що не знає жодного кримчанина, який хотів в Росію.
"Ну і що? Що мені з того, що зараз є в Києві люди, які хочуть в Росію? А що конструктивного ми з цього можемо винести? Що з того, що комусь хочеться в Норвегію в Києві? Нехай хочуть!", – розлютився Кондратюк.
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк
Раніше OBOZREVATEL писав, що український телеведучий, продюсер і шоумен Ігор Кондратюк впевнений, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Скічко є шанси в майбутньому стати президентом.