Клопотенко оголосив перемогу в боротьбі за борщ: суть скандалу навколо української страви

Відомий український ведучий і кулінар-реформатор Євген Клопотенко домігся того, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національне блюдо.

Про це зірка поділився на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що хоче запатентувати на світовому рівні – борщ – це українська страва.

"Подія наробила галасу через те, що борщ - – це не просто страва. Це частина української ідентичності та наша національна цінність. Потужний культурний феномен, відповідь на питання" що об'єднує українців і відрізняє їх від інших націй ". 6.10 ми не просто сказали про те, що борщ – український. Ми вчинили опір Росії та її пропаганді, і нас підтримав світ. Хто не знав, в Росії вірять, що борщ – це їх національний суп. Сусідам після всіх новин трохи стало погано і мені написали з російського ТБ . Я відмовився з ними розмовляти, тому що не збираюся підкидати інформаційне паливо в їх машину пропаганди. Це все – тільки початок. Ми ще поговоримо про борщ і Украіну зі світом, але вже на більш високому рівні. Перший інформаційний етап добігає кінця. Далі буде . Ми переможемо!" –написав в фотоблозі зірка.

До слова, раніше Клопотенко в гостях у "Рандеву" висловився про те, чому український борщ називають російським блюдом. Крім того, зірка розвіяв міф російської пропаганди, яка намагалася український борщ приписати до досягнень Росії.

"На 120% борщ український, навіть на 170% він український. Радянський Союз "забрав" собі страви інших націй, і потім, коли Радянський Союз розпався, Росія нібито як спадкоємиця Радянського Союзу, всю їжу приписала собі. Сказали, що "це ж було в Радянському Союзі, так і борщ наш. Але є одна прикольна штука, я коли її знайшов, зрозумів, що вже і не треба нічого доводити. Один із засновників радянської кухні Похлебкін. Ти відкриваєш його, а він такий радянський пропагандист, і там є просто одне речення: "Борщ – це українська страва". Все", – говорив Клопотенко в інтерв'ю.

Тоді ж Клопотенко заявив, планує запатентувати назву "борщ" і приналежність цієї страви Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клопотенко розповів про своє ставлення до РФ і про те, чому не спілкується з росіянами.