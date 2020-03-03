Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер показала пишні форми. Так, вона позувала в короткому топі та спідниці.
Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/kyliejenner
Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, чим радує свою багатомільйонну аудиторію.
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
Недавно з'явилася інформація про те, що американська Кайлі Дженнер і батько її дитини репер Тревіс Скотт розлучилися.
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
GQ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.
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