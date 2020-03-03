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3 березня • оновлено в 04:05
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Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

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Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер показала пишні форми. Так, вона позувала в короткому топі та спідниці.

Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

instagram.com/kyliejenner

save a spot 4 me 🦋

Публікація від Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, чим радує свою багатомільйонну аудиторію.

Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

instagram.com/kyliejenner

Недавно з'явилася інформація про те, що американська Кайлі Дженнер і батько її дитини репер Тревіс Скотт розлучилися.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

GQ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.

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Автор
Марія Дідик
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