Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер показала пишні форми. Так, вона позувала в короткому топі та спідниці.

Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/kyliejenner

Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, чим радує свою багатомільйонну аудиторію.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Недавно з'явилася інформація про те, що американська Кайлі Дженнер і батько її дитини репер Тревіс Скотт розлучилися.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт GQ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.

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