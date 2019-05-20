Інавгурація Зеленського: як українські зірки сприйняли нового президента

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського, раніше відомого як шоумен і актор студії "Квартал 95". Разом з ним в будівлю українського парламенту прибули його близькі друзі – колеги по "Кварталу", а багато українських зірок з інтересом стежили за історичним процесом.

Із Зеленським на інавгурації була присутня його дружина, а тепер нова перша леді України Олена Зеленська, яка викликала фурор своїм зовнішнім виглядом. Також серед публіки були присутні: Євген Кошовий, Міка Фаталов, Юрій Корявченков, Юрій Ткач та інші зірки "Кварталу". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто ще прийшов на інавгурацію і як українські знаменитості поставилися до нового президента.

Всі подробиці інавгурації Володимира Зеленського читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Інавгурація Зеленського

Серед інших зірок студії "Квартал 95", якою раніше керував Зеленський, був помічений Артем Гагарін. Крім цього, на урочистий захід прийшли учасники команди КВН і "Ліги сміху" "Днепр", серед яких був Ігор Ласточкін, Єфим Константинівський і Володимир Борисов.

Євген Кошовий Новое время

Юрій Корявченков Новое время

Команда "Днепр": Ігор Ласточкін, Володимир Борисов, Юрій Ткач Новое время

Євген Кошовий Новое время

Читайте також про те, чим Зеленський і Кошовий відзначилися на інавгурації.

Міка фатальний Новое время

"Квартал" на інавгурації Новое время

Артем Гагарін (ліворуч) Новое время

Відомий ведучий і гуморист Сергій Сивохо також прийшов подивитися на інавгурацію Зеленського.

Сергій Сивохо Новое время

Сергій Сивохо Новое время

Багато інших знаменитостей, а саме співачка Наталія Могилевська, балерина Катерина Кухар, продюсер і композитор Руслан Квінта, кліпмейкер Алан Бадоєв та інші хоч і не були присутні, але висловили свою думку про нового президента.

Відзначимо, бурхливо відреагували і опальні українські зірки, які наразі проживають в Росії. Серед них – Віра Брежнєва, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода, Нателла Крапівіна, подруга побіжного президента Януковича Таїсія Повалій та інші. Детальніше про це читайте за посиланням.

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