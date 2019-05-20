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Інавгурація Зеленського: як українські зірки сприйняли нового президента

12.3тЧитати матеріал російською

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського, раніше відомого як шоумен і актор студії "Квартал 95". Разом з ним в будівлю українського парламенту прибули його близькі друзі – колеги по "Кварталу", а багато українських зірок з інтересом стежили за історичним процесом.

Із Зеленським на інавгурації була присутня його дружина, а тепер нова перша леді України Олена Зеленська, яка викликала фурор своїм зовнішнім виглядом. Також серед публіки були присутні: Євген Кошовий, Міка Фаталов, Юрій Корявченков, Юрій Ткач та інші зірки "Кварталу". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто ще прийшов на інавгурацію і як українські знаменитості поставилися до нового президента.

Всі подробиці інавгурації Володимира Зеленського читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Інавгурація Зеленського

Інавгурація Зеленського

Серед інших зірок студії "Квартал 95", якою раніше керував Зеленський, був помічений Артем Гагарін. Крім цього, на урочистий захід прийшли учасники команди КВН і "Ліги сміху" "Днепр", серед яких був Ігор Ласточкін, Єфим Константинівський і Володимир Борисов.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

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Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

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Команда "Днепр": Ігор Ласточкін, Володимир Борисов, Юрій Ткач

Команда "Днепр": Ігор Ласточкін, Володимир Борисов, Юрій Ткач

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Євген Кошовий

Євген Кошовий

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Читайте також про те, чим Зеленський і Кошовий відзначилися на інавгурації.

Міка фатальний

Міка фатальний

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"Квартал" на інавгурації

"Квартал" на інавгурації

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Артем Гагарін (ліворуч)

Артем Гагарін (ліворуч)

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Відомий ведучий і гуморист Сергій Сивохо також прийшов подивитися на інавгурацію Зеленського.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Новое время

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

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Багато інших знаменитостей, а саме співачка Наталія Могилевська, балерина Катерина Кухар, продюсер і композитор Руслан Квінта, кліпмейкер Алан Бадоєв та інші хоч і не були присутні, але висловили свою думку про нового президента.

Сьогодні, важливий день! Я завжди мріяв про те, щоб нашою країною управляли люди з людським обличчям, з посмішкою, з гордістю за свою сім'ю, своїх друзів, і кожного хто живе в Україні. Шлях цієї сім'ї, напевно буде коштувати хорошої книги, а можливо і фільму ... Попереду, у них багато днів безсонних ночей, складних завдань, і звичайно ж нові перемоги для всіх нас! ВОЛОДИМИР - впорається, його завзятості сили і духу досить, і вистачить на трьох! Він точно прийшов зробити свою країну кращою, я в це вірю. Удачі друзі! Ми з Вами, і За Вас! # мойпрезідент @zelenskiy_official

Публікація від Alan Badoev (@alanbadoev)

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Вітаю! Дуже сміливий і мужній вчинок. Якщо люди при владі перестануть красти і "дерибанити" бюджет - Україна підніметься всього за пару років. А якщо надра України почнуть працювати на нас, якщо будуть запущені виробництва-покоління українців будуть жити прекрасно. Нехай здійсняться реформи і вистачить витримки і здоров'я подолати перешкоди. Вірю. Сподіваюся. # Україна # інаугураціяпрезідента # інавгурації # натальямогілевская # Могилевська # ятанцевала

Публікація від Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Відзначимо, бурхливо відреагували і опальні українські зірки, які наразі проживають в Росії. Серед них – Віра Брежнєва, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода, Нателла Крапівіна, подруга побіжного президента Януковича Таїсія Повалій та інші. Детальніше про це читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Show ObozShow Oboz
Особи
Володимир ЗеленськийЄвген Кошовийстудія "95 квартал"Катерина Кухар
Теги
95 Кварталінавгурація
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Santi Amonito
Santi Amonito
Снова туда, где море огней, Снова туда с тоскою своей, Светит прожектор, Фанфары гремят, Публика ждёт, Будь смелей, акробат. Со смертью играю, Смел и дерзок мой трюк. Всё замирает, Всё смолкает вокруг. Слушая скрипку, Дамы в ложах вздохнут, Скажут с улыбкой - Храбрый шут. Да, я шут, я циркач… Так что же?..., - Всегда быть в маске - Судьба "твоя"!
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