Інавгурація Зеленського: як українські зірки сприйняли нового президента

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського, раніше відомого як шоумен і актор студії "Квартал 95". Разом з ним в будівлю українського парламенту прибули його близькі друзі – колеги по "Кварталу", а багато українських зірок з інтересом стежили за історичним процесом.
Із Зеленським на інавгурації була присутня його дружина, а тепер нова перша леді України Олена Зеленська, яка викликала фурор своїм зовнішнім виглядом. Також серед публіки були присутні: Євген Кошовий, Міка Фаталов, Юрій Корявченков, Юрій Ткач та інші зірки "Кварталу". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто ще прийшов на інавгурацію і як українські знаменитості поставилися до нового президента.
Всі подробиці інавгурації Володимира Зеленського читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Інавгурація Зеленського
Серед інших зірок студії "Квартал 95", якою раніше керував Зеленський, був помічений Артем Гагарін. Крім цього, на урочистий захід прийшли учасники команди КВН і "Ліги сміху" "Днепр", серед яких був Ігор Ласточкін, Єфим Константинівський і Володимир Борисов.
Євген Кошовий
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Юрій Корявченков
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Команда "Днепр": Ігор Ласточкін, Володимир Борисов, Юрій Ткач
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Євген Кошовий
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Читайте також про те, чим Зеленський і Кошовий відзначилися на інавгурації.
Міка фатальний
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"Квартал" на інавгурації
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Артем Гагарін (ліворуч)
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Відомий ведучий і гуморист Сергій Сивохо також прийшов подивитися на інавгурацію Зеленського.
Сергій Сивохо
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Сергій Сивохо
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Багато інших знаменитостей, а саме співачка Наталія Могилевська, балерина Катерина Кухар, продюсер і композитор Руслан Квінта, кліпмейкер Алан Бадоєв та інші хоч і не були присутні, але висловили свою думку про нового президента.
Сьогодні, важливий день! Я завжди мріяв про те, щоб нашою країною управляли люди з людським обличчям, з посмішкою, з гордістю за свою сім'ю, своїх друзів, і кожного хто живе в Україні. Шлях цієї сім'ї, напевно буде коштувати хорошої книги, а можливо і фільму ... Попереду, у них багато днів безсонних ночей, складних завдань, і звичайно ж нові перемоги для всіх нас! ВОЛОДИМИР - впорається, його завзятості сили і духу досить, і вистачить на трьох! Він точно прийшов зробити свою країну кращою, я в це вірю. Удачі друзі! Ми з Вами, і За Вас! # мойпрезідент @zelenskiy_official
Вітаю! Дуже сміливий і мужній вчинок. Якщо люди при владі перестануть красти і "дерибанити" бюджет - Україна підніметься всього за пару років. А якщо надра України почнуть працювати на нас, якщо будуть запущені виробництва-покоління українців будуть жити прекрасно. Нехай здійсняться реформи і вистачить витримки і здоров'я подолати перешкоди. Вірю. Сподіваюся. # Україна # інаугураціяпрезідента # інавгурації # натальямогілевская # Могилевська # ятанцевала
Перший раз в житті дивилася від початку до кінця інавгурацію ... Восхищена! Мене навіть не зупинило американське час (тут першій годині ночі)! По-людськи, від серця і зі сталевою волею ...... Таким і повинен бути справжній чоловік і президент нашої країни. @zelenskiy_official I really think that life in Ukraine will become better !!! I believe in our future! 💙💛 # інавгурація #inauguration # Україна #Ukraine
Відзначимо, бурхливо відреагували і опальні українські зірки, які наразі проживають в Росії. Серед них – Віра Брежнєва, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода, Нателла Крапівіна, подруга побіжного президента Януковича Таїсія Повалій та інші. Детальніше про це читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
Президента Зеленського вперше в історії України інавгурували одночасно дві жінки: керівник Конституційного Суду Наталя Шаптала і глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.
На інавгурацію запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича, якого засудили до 13 років в'язниці за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни з боку РФ.
Петро Порошенко побажав своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства.
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