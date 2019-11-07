"Ходять натовпами фашисти": зірка українського Сomedy Сlub видав дике заяву про Україну

Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".
На своїй сторінці в Instagram артист відзначив, що одного разу "Київ буде очищений від фашистської нечисті".
"Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти ... Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду", - написав Молочний.
Привіт співвітчизники! 6 листопада 1943 року, війська 1-го Українського фронту (генерал армії М. Ф. Ватутін) в ході Київської наступальної операції визволили від фашистських окупантів столицю України м.Київ. Чому для мене ця подія стала важливим, набуло дуже цінне значення? Адже ще п'ять років тому, я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не тільки не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і будуть гинути багато людей, наших людей! Люди похилого віку, жінки і діти, наші діти! Я багато чого не міг собі уявити, і навіть зараз перечитуючи написане я не можу повірити, що це відбувається в дійсності, мені здається, що це кошмарний сон, який тривав довгі роки ... Це не сон. Це біль, це рвана рана на серці. Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду. Буду триматися з багатьох причин, і ще тому, що в складі 1-го Українського фронту, під командуванням Миколи Федоровича Ватутіна і Георгія Костянтиновича Жукова, пройшов всю війну і загинув в квітні сорок п'ятого року мій прадід Петро Андрійович Молочний. І це моя цінність. Буду пам'ятати і шанувати я, значить будуть пам'ятати і шанувати мої діти, а значить великий подвиг і перемога нашого народу, наших предків - безсмертні. Зі святом! Ура!
Аккаунт коміка в соціальній мережі не верифікований, але на нього підписаний ряд російських знаменитостей. Сам Молочний часто публікує на своїй сторінці пости про Другу світову війну.
22 червня 1941 року, німецько-фашистські загарбники напали на нашу Батьківщину. Почалася Велика Вітчизняна Війна. У цей день ворожа авіація бомбила Київ, Житомир, Севастополь, Каунас, Одесу. Наша армія несла великі втрати. Попереду були важкі бої, відступи, багато народного болю і страждань. Але наш народ вистояв! Наш великий народ дав відсіч фашистам, і прогнав їх з нашої землі, з нашої Батьківщини. Очистив пів Європи від цієї нацистської нечисті, і саме наш солдат, наші воїни визволителі взяли Берлін, і поставили Прапор Перемоги над Рейхстагом. Їх імена Михайло Єгоров, Мелітон Кантарія, Олексій Берест. Але є ще десятки мільйонів імен, таких же Героїв, наших предків, наших дідів і прадідів. Трохи більше місяця тому завдяки таким ресурсам як: obd-memorial.ru; podvignaroda.ru; pamyat-naroda.ru я знайшов свого прадіда Молочного Петра Андрійовича, знайшов так само місце його поховання. Він загинув в бою в Чехословаччині 17 квітня 1945 року. Всього два тижні і фашистська куля, відокремили його від Великої Перемоги. Він не повернувся з тієї страшної війни. Вчора я повернувся з Чехії, я відшукав могилу свого прадіда-героя. Братську могилу. Тільки в одній цій могилі поховано майже три тисячі чоловік. Імена, яких, на жаль, невідомі. Поруч трохи більше ста могил з іменами, серед них - мій прадід. Те, що я відчував стоячи біля Братської могили, словами вам не передати. Але тільки словами я хочу донести до вас мої співвітчизники: вчора, не тільки я з дітьми повернувся додому, разом з нами через 74 роки повернувся з війни і мій прадід. Від героїв минулих часів, Не залишилося часом імен. Ті хто прийняли смертний бій, Стали просто землею, травою. Тільки грізна доблесть їх, Поселилась в серцях живих. Цей вічний вогонь, Нам заповідано одним, Ми в грудях зберігаємо! Шукайте своїх дідів і прадідів, бабусь і прабабусь, вони нас дуже чекають ... # 1941_1945 # 22іюня # 22іюня1941 # вечнаяпамять
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