"Ходять натовпами фашисти": зірка українського Сomedy Сlub видав дике заяву про Україну

Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

На своїй сторінці в Instagram артист відзначив, що одного разу "Київ буде очищений від фашистської нечисті".

"Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти ... Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду", - написав Молочний.

Аккаунт коміка в соціальній мережі не верифікований, але на нього підписаний ряд російських знаменитостей. Сам Молочний часто публікує на своїй сторінці пости про Другу світову війну.

Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема, блогер Антон Ходзе написав про своє невдоволення в Facebook.

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