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8 листопада • оновлено в 11:05
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"Ходять натовпами фашисти": зірка українського Сomedy Сlub видав дике заяву про Україну

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Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

На своїй сторінці в Instagram артист відзначив, що одного разу "Київ буде очищений від фашистської нечисті".

"Ходять натовпами фашисти": зірка українського Сomedy Сlub видав дике заяву про Україну
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"Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти ... Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду", - написав Молочний.

Привіт співвітчизники! 6 листопада 1943 року, війська 1-го Українського фронту (генерал армії М. Ф. Ватутін) в ході Київської наступальної операції визволили від фашистських окупантів столицю України м.Київ. Чому для мене ця подія стала важливим, набуло дуже цінне значення? Адже ще п'ять років тому, я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не тільки не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і будуть гинути багато людей, наших людей! Люди похилого віку, жінки і діти, наші діти! Я багато чого не міг собі уявити, і навіть зараз перечитуючи написане я не можу повірити, що це відбувається в дійсності, мені здається, що це кошмарний сон, який тривав довгі роки ... Це не сон. Це біль, це рвана рана на серці. Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду. Буду триматися з багатьох причин, і ще тому, що в складі 1-го Українського фронту, під командуванням Миколи Федоровича Ватутіна і Георгія Костянтиновича Жукова, пройшов всю війну і загинув в квітні сорок п'ятого року мій прадід Петро Андрійович Молочний. І це моя цінність. Буду пам'ятати і шанувати я, значить будуть пам'ятати і шанувати мої діти, а значить великий подвиг і перемога нашого народу, наших предків - безсмертні. Зі святом! Ура!

Публікація від А.С. Молочний (@molochnyi)

Аккаунт коміка в соціальній мережі не верифікований, але на нього підписаний ряд російських знаменитостей. Сам Молочний часто публікує на своїй сторінці пости про Другу світову війну.

22 червня 1941 року, німецько-фашистські загарбники напали на нашу Батьківщину. Почалася Велика Вітчизняна Війна. У цей день ворожа авіація бомбила Київ, Житомир, Севастополь, Каунас, Одесу. Наша армія несла великі втрати. Попереду були важкі бої, відступи, багато народного болю і страждань. Але наш народ вистояв! Наш великий народ дав відсіч фашистам, і прогнав їх з нашої землі, з нашої Батьківщини. Очистив пів Європи від цієї нацистської нечисті, і саме наш солдат, наші воїни визволителі взяли Берлін, і поставили Прапор Перемоги над Рейхстагом. Їх імена Михайло Єгоров, Мелітон Кантарія, Олексій Берест. Але є ще десятки мільйонів імен, таких же Героїв, наших предків, наших дідів і прадідів. Трохи більше місяця тому завдяки таким ресурсам як: obd-memorial.ru; podvignaroda.ru; pamyat-naroda.ru я знайшов свого прадіда Молочного Петра Андрійовича, знайшов так само місце його поховання. Він загинув в бою в Чехословаччині 17 квітня 1945 року. Всього два тижні і фашистська куля, відокремили його від Великої Перемоги. Він не повернувся з тієї страшної війни. Вчора я повернувся з Чехії, я відшукав могилу свого прадіда-героя. Братську могилу. Тільки в одній цій могилі поховано майже три тисячі чоловік. Імена, яких, на жаль, невідомі. Поруч трохи більше ста могил з іменами, серед них - мій прадід. Те, що я відчував стоячи біля Братської могили, словами вам не передати. Але тільки словами я хочу донести до вас мої співвітчизники: вчора, не тільки я з дітьми повернувся додому, разом з нами через 74 роки повернувся з війни і мій прадід. Від героїв минулих часів, Не залишилося часом імен. Ті хто прийняли смертний бій, Стали просто землею, травою. Тільки грізна доблесть їх, Поселилась в серцях живих. Цей вічний вогонь, Нам заповідано одним, Ми в грудях зберігаємо! Шукайте своїх дідів і прадідів, бабусь і прабабусь, вони нас дуже чекають ... # 1941_1945 # 22іюня # 22іюня1941 # вечнаяпамять

Публікація від А.С. Молочний (@molochnyi)

Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема, блогер Антон Ходзе написав про своє невдоволення в Facebook.

Читайте на OBOZREVATEL про те, як склалася доля інших зірок українського Сomedy Сlub. А також про реакцію коміка Сергія Притули на висловлювання свого колишнього колеги Молочного.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Андрій Молочний
Місце
Україна
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Блдь! Порвать гандона пополам.
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
Антон хозда это же знатный петушок
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Хорошо заплатили! Если что-то неясно - ищите деньги! Тем более, что человек без специальности - предложили роль отщепенца - будет играть, пока платят.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Kutovoy Yuriy, что за идиотизм? Кому нужно платить какому-то Молочному, которого никто не знает? Такие из быдлятника бегут десятками тысяч.
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