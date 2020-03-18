Харчишин показав результати тесту на коронавірус: фото документа

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин оприлюднив результати свого тесту на коронавірус.

Так, вони підтвердили, що COVID-19 у нього немає. Фото документа музикант опублікував на особистій сторінці в Facebook.

Валерій Харчишин Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

"Після отримання мною другого тесту (ПЛР), який остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19 (коронавірус), мене виписали для продовження лікування пневмонії в медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення в БЦ з виглядом на ту ж саму білу церкву (Храм Святого Пантелеймона)", – розповів Валерій.

Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

Також музикант порадив прихильникам берегти себе і не втрачати гумору.

"Бережіть себе, не втрачайте гумору та розуму! І ще... не позичайте на карантині забагато грошей – все одно потрібно буде віддати. Не сподівайтеся на те, що позиконадавач помре", – написав Харчишин.

Фото: facebook/valeriy.kharchyshyn

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

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