"Голос.Діти 2019": що відомо про переможця Олександра Зазарішвілі

У неділю, 7 липня в суперфіналі вокального проекту "Голос. Діти-5" здобув перемогу 12-річний грузин Олександр Зазарашвілі.

Юний артист був учасником команди групи "Время и Стекло". OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, чим Зазарашвілі займався до участі в шоу.

1+1

Хлопець родом з невеликого грузинського селища Руїси. Він народився в багатодітній родині. Батьки Олександра виховують двох рідних, а також четверо прийомних дітей, батько і мати яких загинули в автокатастрофі.

1 + 1

Сім'я хлопчика живе скромно, але всіляко підтримує Олександра на його творчому шляху. Він же хоче стати успішним артистом і допомагати діткам, які живуть в інтернаті.

Ще на сліпих прослуховуваннях його талант відзначили всі судді, а глядачі активно підтримували Олександра в соціальних мережах.

В етапі "Бої" разом з Олександром виступили два учасника - Максим Комісарчук з України і Марія Магільна з Білорусі. Вони заспівали хіт Бейонсе "Halo".

Під час "Нокаутів" Зазарашвілі відразу відправився в фінал. Всі зіркові тренери зазначили, що його виступ був кращим.

У першому етапі суперфіналу Зазарашвілі виконав пісню своєї співвітчизниці Ніно Катамадзе Once In The Street.

Разом зі своїми наставниками, групою "Время и Стекло", Саша виконав вже культовий трек Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі".

У другому етапі Супефінал хлопець виконав трек, з яким виступав на "сліпих прослуховуваннях" – хіт Селін Діон All Вy Мyself.

