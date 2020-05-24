Фіналістка реаліті-шоу "Холостяк-10" Дана Оханська пояснила, чому в фіналі, який відбувся 22 травня, Макс Михайлюк обрав Дашу Ульянову.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий пост.

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

На думку Дани, Макс обрав Дашу, бо це "перевірено й надійно".

"Я не тримаю образи. І поважаю рішення. Приходиш ти до ресторану. Тобі дають меню. І в ньому дві страви: проста й зрозуміла яєчня і щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгредієнтами ... ⁣⁣Хтось вибирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну й нічого, що вже таких яєчень мільйон разів у житті "куштував". ⁣⁣Зате перевірено й надійно. Рано чи пізно, може, й набридне одне й те саме, але нехай... ⁣⁣А ось гурман обов'язково зробить інший вибір. Для нього – все найкраще, пікантне й незвичайне", – написала Дана.

Фінал шоу "Холостяк-10" stb.ua

У фіналі "Холостяк-10" Макс обрав Дашу stb.ua

У фіналі "Холостяк-10" Макс обрав Дашу stb.ua

У фіналі "Холостяк-10" Макс обрав Дашу stb.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися стосунки Даші та Макса Михайлюка на проекті "Холостяк-10", а також про гарячі поцілунки й найпристрасніше побачення пари.

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