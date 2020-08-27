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Єгорова назвала Майдан "кривавим бенкетом" і "корпоративчиком на всю країну"

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
6,5 т.
Сніжана Єгорова відзначилася заявою про Майдан

Сніжана Єгорова відзначилася заявою про Майдан. колаж

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше заявила, що на Майдані в Києві в наметах робили аборти жінкам, котрі надавали сексуальні послуги протестувальникам, назвала події Революції Гідності "кривавим бенкетом".

Так, за словами ведучої, вона ніколи не підтримувала Євромайдан і вважає, що його організували та проплатили "певні кола людей", які в результаті отримали величезний прибуток. Про це йшлося у прямому ефірі Єгорової на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я ніколи не була прихильницею державного перевороту, який відбувався в нашій країні, в Києві на Майдані у 2013 році. Усі ці події формувалися певними колами людей, проплачувалися з їхньої кишені. Повірте мені, для того щоб такий "корпоративчик" усій країні влаштувати, його потрібно оплатити: поставити сцени, привозити артистів, годувати людей, все це висвітлювати. З самого початку цих, скажімо так, історичних подій, я була категорично проти й розуміла, що добром це не закінчиться. Я знала, що всі ці піснеспіви, танці, стрибки на Майдані закінчаться кров'ю", – заявила Єгорова.

Сніжана Єгорова відзначилася скандальною заявою про Майдан

Сніжана Єгорова відзначилася скандальною заявою про Майдан Clutch.ua

Також вона зазначила, що Майдан в Україні був організований, щоб збагатитися, і через майже 7 років він не дав ніяких позитивних результатів для країни.

"Я чітко бачила тих людей, які запускали ці процеси, і мета їхня була – збагатитися, залякати людей, країну. І зараз, через майже 7 років, ми бачимо результати всіх цих сподівань і зусиль, яких ці люди так активно докладали. Вони не даремно вкладали в цей "кривавий бенкет" свої гроші, тому що потім вони "вийняли" набагато більший прибуток. На війні непогано заробили. Як то кажуть – кому війна, а кому мати рідна", – додала скандальна артистка.

Також вона офіційно прокоментувала свої слова про те, що "українські герої є селюками".

"Хочу зробити офіційну заяву: до солдатів, героїв та армії мої слова не мали ніякого стосунку. Я не виправдовуюсь", – підсумувала Сніжана Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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