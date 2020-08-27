Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше заявила, що на Майдані в Києві в наметах робили аборти жінкам, котрі надавали сексуальні послуги протестувальникам, назвала події Революції Гідності "кривавим бенкетом".

Так, за словами ведучої, вона ніколи не підтримувала Євромайдан і вважає, що його організували та проплатили "певні кола людей", які в результаті отримали величезний прибуток. Про це йшлося у прямому ефірі Єгорової на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я ніколи не була прихильницею державного перевороту, який відбувався в нашій країні, в Києві на Майдані у 2013 році. Усі ці події формувалися певними колами людей, проплачувалися з їхньої кишені. Повірте мені, для того щоб такий "корпоративчик" усій країні влаштувати, його потрібно оплатити: поставити сцени, привозити артистів, годувати людей, все це висвітлювати. З самого початку цих, скажімо так, історичних подій, я була категорично проти й розуміла, що добром це не закінчиться. Я знала, що всі ці піснеспіви, танці, стрибки на Майдані закінчаться кров'ю", – заявила Єгорова.

Сніжана Єгорова відзначилася скандальною заявою про Майдан Clutch.ua

Також вона зазначила, що Майдан в Україні був організований, щоб збагатитися, і через майже 7 років він не дав ніяких позитивних результатів для країни.

"Я чітко бачила тих людей, які запускали ці процеси, і мета їхня була – збагатитися, залякати людей, країну. І зараз, через майже 7 років, ми бачимо результати всіх цих сподівань і зусиль, яких ці люди так активно докладали. Вони не даремно вкладали в цей "кривавий бенкет" свої гроші, тому що потім вони "вийняли" набагато більший прибуток. На війні непогано заробили. Як то кажуть – кому війна, а кому мати рідна", – додала скандальна артистка.

Також вона офіційно прокоментувала свої слова про те, що "українські герої є селюками".

"Хочу зробити офіційну заяву: до солдатів, героїв та армії мої слова не мали ніякого стосунку. Я не виправдовуюсь", – підсумувала Сніжана Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

слова Сніжани Єгорової про українських героїв викликали шквал критики в мережі.

Зокрема, співачка Анастасія Приходько заявила у відповідь, що "навіть дно виглядає гарніше, ніж Єгорова".

Також її слова прокоментував колишній чоловік Сніжани Антон Мухарський, зазначивши, що не здивований і для нього це є давно звичною реальністю.

Сніжана Єгорова після того, як образила захисників незалежності України, заявила, що їй і її дітям почали надходити погрози.

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