Ед Ширан скинув 25 кг через хейтерів: як йому це вдалося

Знаменитий британський співак Ед Ширан скинув 25 кг через глузування в соціальних мережах.

Так, на початку своєї кар'єри артист важив 101 кг і не переживав через зайву вагу. Однак, коли підписники почали називати його товстим, у Ширана виникли комплекси, через які він навіть не знімався у власних кліпах. За словами співака, він із заздрістю дивився на Джастіна Бібера та інших артистів, які мають ідеальну фігуру, але впоратися з бажанням смачно поїсти та випити кілька келихів пива на вечерю він не міг. Про це повідомляє "Time24 News".

Ед Ширан Фото: instagram/teddysphotos

"Я не з'являвся в моїх перших трьох або чотирьох відео. Я був того ж віку, що і хлопці з One Direction, і Джастін Бібер, у яких був прес, і я подумав:" О, я повинен бути таким?" Моя проблема полягала в тому, що я ходив в паб, їв картопляне пюре, пиріг, пудинг, а потім пив багато пива. І я не займався спортом. Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб себе змінити", — поділився Ширан.

Фото: instagram/teddysphotos

У підсумку співак звернувся за допомогою до фахівців, які розробили для нього програму дієтичного харчування, а також почав активно займатися спортом. Результат не змусив себе довго чекати, адже через короткий час артист позбувся 25 кг, і тепер він повністю задоволений своєю фігурою.

Фото: instagram/teddysphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ед Ширан розповів, що відчуває великі психологічні проблеми через власну популярність. Музикант, борючись з занепокоєнням, скоротив коло своїх друзів до чотирьох людей і позбувся телефону.

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