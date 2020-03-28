Джиган несподівано вирішив продати будинок, в якому жив з дружиною

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, вирішив продати будинок, в якому він жив зі своєю дружиною Оксаною Самойлової.

За житло, площею в 750 квадратних метрів, потенційному покупцеві доведеться викласти 140 мільйонів рублів, пише "СтарХит".

СтарХит

Зазначається, що подружжя придбало нерухомість лише рік тому.

"Ми купили будинок через два роки пошуків і розчарувань. Знайшли той самий - саме наш. Це коли заходиш і з першої секунди відчуваєш, що це твоє. Ми вже пережили пекельний переїзд, від якого у мене лопнули судини на очах і трусить все тіло. Попереду купа дрібних доробок і, мабуть, тепер бездонна яма того, що нам треба в будинок!" - писала дружина репера.

Старх

Старх

Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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