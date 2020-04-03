"Євробаченню бути!" Джамала заінтригувала фанатів заявою

Популярна українська поп-співачка Джамала заявила, що пісенний конкурс Євробачення-2020, який раніше був скасований через коронавірус, все-таки відбудеться, але в іншому форматі.

Так, за словами артистки, починаючи з 3 квітня на офіційному YouTube-каналі Євробачення будуть проходити онлайн-виступи всіх учасників, які повинні були виступати у 2020-му, а також переможців попередніх конкурсів. Про це Джамала написала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала Фото: instagram/jamalajaaa

"Друзі, для всіх, хто засмутився через скасування Євробачення в цьому році, і для всіх справжніх фанатів конкурсу – чудова новина! Починаючи з цієї п'ятниці, на офіційному YouTube-каналі Євробачення проходитимуть онлайн-виступи всіх учасників, які повинні були виступати у 2020-му, і переможців попередніх конкурсів! Я буду виступати 10 квітня і, звичайно, виконаю нашу переможну пісню "1994", – написала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди).

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade, що і дало країні право на проведення конкурсу.

У 2020 році Україну на Євробаченні повинен представити гурт Go_A, який переміг в Національному відборі.

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